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В Улан-Удэ устранили аварию на водопроводе

Происшествия, 
Утечка произошла в 105 микрорайоне

В Улан-Удэ устранили аварию на водопроводном трубопроводе. Утечка произошла 10 февраля в 105 микрорайоне вблизи дома №28. Здесь был зафиксирован выход воды на поверхность.

На месте работали семь единиц спецтехники и три ремонтные бригады МУП «Водоканал». Из-за большого диметра водовода и глубины его залегания - более семи метров, а также из-за проходящих вдоль трубопровода кабельных линий, поиск причины аварии был значительно осложнён.

11 февраля и.о директора МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин сообщил о завершении ремонтных работ.

- Удалось вывести левую нитку водопровода диаметров 1000 миллиметров в ремонт. Причиной утечки стал дефект на сварном стыке. Трубопровод был введён в эксплуатацию в 80-х годах. Дефект устранён, ожидаем заполнения трубопровода, - сообщил он.

Все ремонтные работы были проведены без отключения местных жителей от холодного водоснабжения.

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