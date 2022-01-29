Мужчина угрожал сожительнице, но в итоге подорвался сам
Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Бурятии, который в ноябре 2019 года взорвал гранату в своей квартире, расположенной в многоквартирном доме города Кяхты.
Как оказалось, в августе 2019 года мужчина нашёл на земле коробку, в которой находилось взрывное устройство, снаряжённое тротилом, содержащее в своей конструкции промышленно изготовленный взрыватель для ручных гранат. Он оставил находку у себя и хранил её в квартире.
В ноябре 2019 года в квартиру к мужчине по вызову прибыл фельдшер для оказания медицинской помощи его гражданской супруге. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, полагая, что его сожительница не нуждается в какой-либо медицинской помощи, стал выгонять медицинского работника из квартиры. При этом он решил её напугать и для этого достал гранату, дёрнул за кольцо, сказав: «Уходите все, иначе взлетите!».
Испугавшись, фельдшер тут же покинула квартиру.
Затем мужчина решил напугать свою сожительницу, он в квартире стал кричать на неё и выдернул чеку из гранаты. После этого он сам испугался возможного взрыва гранаты, поэтому подошёл к окну и бросил её в открытую форточку.
Но граната ударилась о раму форточки и упала на пол в комнате под батарею, в квартире сразу же раздался взрыв.
От взрыва гранаты пострадал только сам дебошир, получив лёгкий вред здоровью.
Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст.222.1 УК РФ, как незаконные приобретение, хранение взрывного устройства, а также по ч.1 ст.119 УК РФ, как угроза убийством. Мужчину приговорили к двум годам колонии строгого режима, со штрафом в размере 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.
Жителя Бурятии отправили в колонию за взрыв гранаты в квартире
Происшествия, Фото:
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