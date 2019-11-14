ЧП произошло во время бытового конфликта между мужчиной и женщиной
Сегодня в пятом часу утра в городе Кяхта между 27-летним мужчиной и его сожительницей произошёл бытовой конфликт. Мужчина угрожал сожительнице нанесением побоев. При этом он размахивал гранатой.
В результате неосторожных действий в квартире произошёл хлопок.
- Граждане с телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение. По предварительной информации, повреждены окна в одной из комнат квартиры, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Известно, что мужчина ранее судим, не работает.
В квартире в Бурятии взорвалась граната
Происшествия, Фото:
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