 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 января

27 января

Популярное

Житель Бурятии 8 марта до смерти избил двух человек

Житель Бурятии 8 марта до смерти избил двух человек
Происшествия,  Фото:pexels.com
Парень предстанет перед судом

22-летний житель Бурятии обвиняется в убийстве двух человек.

По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Слобода Бичурского района. 8 марта 2021 года около полудня он вместе с матерью и её сожителем пришёл в гости к односельчанину, в доме у которого их компания стала употреблять спиртное, отмечая праздник. Вечером на фоне алкогольного опьянения между молодым человеком и сожителем матери из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой обвиняемый стал с силой наносить удары руками и ногами противнику по голове и различным частям тела.

Затем молодой человек причинил телесные повреждения хозяину дома, который пытался успокоить его. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия. Следующим утром обвиняемый покинул дом, из соседнего села позвонил в отдел полиции и, представившись другим именем, сообщил о происшествии. После первоначальных следственных действий молодой человек был изобличён и задержан.

- В настоящее время в ходе проведенного предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. 
убийство суд приговор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске двух парней будут судить за продажу персональных данных 40 абонентов
В Иркутске двух парней будут судить за продажу персональных данных 40 абонентов
Происшествия, 27.01.2022
В схеме был задействован сотрудник салона сотовой связи
В Бурятии маленькая девочка умерла под боком у матери
В Бурятии маленькая девочка умерла под боком у матери
Происшествия, 27.01.2022
Следователи выясняют причину смерти 1,5-годовалого ребёнка
В Бурятии вытаскивали упавшую в кювет фуру
В Бурятии вытаскивали упавшую в кювет фуру
Происшествия, 27.01.2022
Большегруз вытащили спустя три дня после происшествия
В Бурятии домушник вынес из квартиры мебель и технику
В Бурятии домушник вынес из квартиры мебель и технику
Происшествия, 27.01.2022
Мужчина обокрал квартиру, что находится напротив жилья его матери
В Иркутской области полицейский в последний момент спас женщину от потери 1,3 млн
В Иркутской области полицейский в последний момент спас женщину от потери 1,3 млн
Происшествия, 27.01.2022
Полицейский приехал домой к разговаривавшей с мошенниками женщине
В Бурятии мошенник «торговал воздухом»
В Бурятии мошенник «торговал воздухом»
Происшествия, 27.01.2022
Один из обманутых мошенником мужчина хотел установить теплосчётчик
В Улан-Удэ полиция ищет подозреваемых в кражах денег с карт
В Улан-Удэ полиция ищет подозреваемых в кражах денег с карт
Происшествия, 27.01.2022
МВД просит улан-удэнцев помочь в поиске подозреваемых
В Улан-Удэ братья таксовали на угнанном автомобиле
В Улан-Удэ братья таксовали на угнанном автомобиле
Происшествия, 27.01.2022
План «Перехват» помог задержать угонщиков
В Бурятии будут судить бизнесмена – контрабандиста леса
В Бурятии будут судить бизнесмена – контрабандиста леса
Происшествия, 27.01.2022
Контрабандой из страны вывезли круглый лес  
В Бурятии полиция изъяла более 7,5 тонн нефрита
В Бурятии полиция изъяла более 7,5 тонн нефрита
Происшествия, 27.01.2022
Стоимость изъятой партии нефрита превышает 110 млн рублей
За сутки в Бурятии горели два автомобиля
За сутки в Бурятии горели два автомобиля
Происшествия, 27.01.2022
За прошлый год огонь повредил более 90 автомобилей 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^