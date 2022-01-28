Житель Бурятии 8 марта до смерти избил двух человек

Парень предстанет перед судом



22-летний житель Бурятии обвиняется в убийстве двух человек.



По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Слобода Бичурского района. 8 марта 2021 года около полудня он вместе с матерью и её сожителем пришёл в гости к односельчанину, в доме у которого их компания стала употреблять спиртное, отмечая праздник. Вечером на фоне алкогольного опьянения между молодым человеком и сожителем матери из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой обвиняемый стал с силой наносить удары руками и ногами противнику по голове и различным частям тела.



Затем молодой человек причинил телесные повреждения хозяину дома, который пытался успокоить его. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия. Следующим утром обвиняемый покинул дом, из соседнего села позвонил в отдел полиции и, представившись другим именем, сообщил о происшествии. После первоначальных следственных действий молодой человек был изобличён и задержан.



- В настоящее время в ходе проведенного предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

