Убийца сам позвонил в полицию, но представился другим именем
Двойное убийство произошло 8 марта в селе Слобода Бичурского района. Были убиты мужчины 43 и 44 лет. Следователи раскрыли преступление, задержав по подозрению 21-летнего парня, сообщили в СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, 8 марта около полудня молодой человек вместе с матерью и её сожителем пришёл в гости к односельчанину. Компания стала распивать спиртное, отмечая Международный женский день. Вечером пьяные парень и сожитель его матери поссорились из-за небольшого повода. Вспыхнула потасовка. Молодой человек избил своего отчима. Затем он набросился на хозяина дома, который пытался успокоить его.
От полученных травм оба мужчины скончались на месте.
Следующим утром убийца скрылся в соседнем селе. Оттуда он позвонил в полицию и сообщил о происшествии представившись другим именем, чтобы избежать ответственности.
Однако под тяжестью доказательств молодой человек на допросе признал свою вину.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Бурятии раскрыли двойное убийство
Происшествия, Фото:
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