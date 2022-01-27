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Жителя Бурятии, убившего брата из-за шума, отправили в колонию

Жителя Бурятии, убившего брата из-за шума, отправили в колонию
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчина зарезал мешавшего спать брата

46-летний житель Тункинского района Бурятии признан судом виновным в убийстве своего брата.

Как сообщал «Байкал-Daily», мужчина жил с братом в улусе Нуган. Вечером 1 декабря 2021 года они вместе распивали спиртное, после чего, опьянев, легли спать. Однако через несколько часов брат встал с кровати и начал шуметь. Проснувшись от шума, раздражённый мужчина взял на кухне нож и несколько раз ударил им родственника в грудь, требуя тишины. 

Потерпевший скончался на месте происшествия. Через некоторое время, успокоившись, мужчина сам вызвал скорую помощь и полицию, после чего дождался в доме приезда следственно-оперативной группы.

Приговором суда мужчине назначено 10 лет лишения свободы.

- Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. 
убийство

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