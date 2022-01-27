Мужчина зарезал мешавшего спать брата
46-летний житель Тункинского района Бурятии признан судом виновным в убийстве своего брата.
Как сообщал «Байкал-Daily», мужчина жил с братом в улусе Нуган. Вечером 1 декабря 2021 года они вместе распивали спиртное, после чего, опьянев, легли спать. Однако через несколько часов брат встал с кровати и начал шуметь. Проснувшись от шума, раздражённый мужчина взял на кухне нож и несколько раз ударил им родственника в грудь, требуя тишины.
Потерпевший скончался на месте происшествия. Через некоторое время, успокоившись, мужчина сам вызвал скорую помощь и полицию, после чего дождался в доме приезда следственно-оперативной группы.
Приговором суда мужчине назначено 10 лет лишения свободы.
- Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Жителя Бурятии, убившего брата из-за шума, отправили в колонию
Происшествия, Фото:
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