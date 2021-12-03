Житель Бурятии убил шумевшего ночью брата

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Убийца был раздражён тем, что его разбудили



В улусе Нуган Тункинского района Бурятии 46-летний мужчина убил 42-летнего родного брата, мешавшего ему спать.



Мужчина задержан. На допросе он дал подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, братья жили вдвоём в доме в улусе Нуган. Вечером 1 декабря 2021 год они распивали спиртные напитки, после чего, опьянев, легли спать. Однако через несколько часов один из них проснулся, встал с кровати и начал шуметь.



Проснувшись от шума, раздражённый мужчина взял на кухне нож и нанёс им несколько ударов брату в грудь, требуя тишины.



Через некоторое время, успокоившись, мужчина сам вызвал скорую медицинскую помощь и полицию. К этому моменту его брат уже был мёртв.



Задержанному предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.









