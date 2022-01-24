Житель Бурятии украл унитаз

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Б/у унитаз и раковину вор украл во время ремонта



В полицию села Курумкан в Бурятии обратилась женщина с заявлением о необычной краже. Во время ремонта женщина на время вынесла в коридор многоквартирного дома старенькие унитаз и раковину. Спустя час она обнаружила пропажу сантехники.



- На месте преступления правоохранители в ходе опроса свидетелей и очевидцев установили, что злоумышленником мог оказаться местный житель, которого видели в доме во время пропажи имущества. Сотрудники вневедомственной охраны совместно с сотрудниками МВД установили местонахождение подозреваемого и задержали злоумышленника без определённого места жительства, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Задержанный 57-летний мужчина уже успел установить украденную раковину на квартире у своего знакомого. А унитаз он планировал продать.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

