Б/у унитаз и раковину вор украл во время ремонта
В полицию села Курумкан в Бурятии обратилась женщина с заявлением о необычной краже. Во время ремонта женщина на время вынесла в коридор многоквартирного дома старенькие унитаз и раковину. Спустя час она обнаружила пропажу сантехники.
- На месте преступления правоохранители в ходе опроса свидетелей и очевидцев установили, что злоумышленником мог оказаться местный житель, которого видели в доме во время пропажи имущества. Сотрудники вневедомственной охраны совместно с сотрудниками МВД установили местонахождение подозреваемого и задержали злоумышленника без определённого места жительства, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Задержанный 57-летний мужчина уже успел установить украденную раковину на квартире у своего знакомого. А унитаз он планировал продать.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Житель Бурятии украл унитаз
Происшествия, Фото:
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