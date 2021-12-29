В Бурятии сгорели более полусотни куриц

Поздним вечером 28 декабря в селе Хоринск в Бурятии произошёл пожар в стайке, на котором погибли более полусотни куриц.
- На момент прибытия пожарных строение горело изнутри. Была угроза перехода огня на расположенную рядом надворную постройку. В результате пожара стайка выгорела изнутри полностью, погибли 57 куриц, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Распространение огня на соседнее строение пожарные не допустили. Причина произошедшего устанавливается. Предположительно, ею мог послужить перекал трубы дымохода.
В Бурятии за последнее время произошёл ряд подобных пожаров. Как сообщал «Байкал-Daily», 27 декабря в селе Гашей Мухоршибирского района Бурятии сгорели 35 кур и овца с ягнёнком. 16 декабря в посёлке Нижнеангарск погибли 70 голубей. В конце ноября в селе Новоильинск Заиграевского района пожар в стайке погубил 27 кур, три поросёнка и козу.