В Бурятии сгорели более полусотни куриц

- На момент прибытия пожарных строение горело изнутри. Была угроза перехода огня на расположенную рядом надворную постройку. В результате пожара стайка выгорела изнутри полностью, погибли 57 куриц, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

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