В Бурятии сгорели 70 голубей

Огонь охватил голубятню



Утром 16 декабря в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии загорелась котельная, пристроенная к жилому дому. При пожаре погибли 70 голубей, жившие голубятне над котельной.



- На момент прибытия пожарных шёл дым из-под крыши строения. Открытое горение было оперативно ликвидировано. В результате пожара частично повреждено потолочное перекрытие на площади 1 кв. м. Уничтожения строения и перехода огня на жилой дом огнеборцы не допустили, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Предположительно, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.



Вероятно, по этой же причине в ночь с 15 на 16 декабря в селе Иволгинск горел гараж.

