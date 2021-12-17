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В Бурятии сгорели 70 голубей

В Бурятии сгорели 70 голубей
Происшествия,  Фото:pexels.com
Огонь охватил голубятню

Утром 16 декабря в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии загорелась котельная, пристроенная к жилому дому. При пожаре погибли 70 голубей, жившие голубятне над котельной.

- На момент прибытия пожарных шёл дым из-под крыши строения. Открытое горение было оперативно ликвидировано. В результате пожара частично повреждено потолочное перекрытие на площади 1 кв. м. Уничтожения строения и перехода огня на жилой дом огнеборцы не допустили, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Предположительно, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

Вероятно, по этой же причине в ночь с 15 на 16 декабря в селе Иволгинск горел гараж.
пожар птицы

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