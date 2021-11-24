Животные и птицы сгорели заживо
В ночь с 22 на 23 ноября в селе Новоильинск Заиграевского района Бурятии загорелась стайка.
- На момент прибытия пожарных строение горело полностью. На ликвидацию открытого горения потребовалось 15 минут. В результате пожара сгорела стайка и находящиеся внутри домашние животные, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как выяснил «Байкал-Daily», в стайке на момент пожара находились 27 кур, три поросёнка и коза.
Причиной пожара, вероятно, послужило нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.
Пожар в Бурятии погубил 31 жизнь
Происшествия, Фото:
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