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Пожар в Бурятии погубил 31 жизнь

Пожар в Бурятии погубил 31 жизнь
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Животные и птицы сгорели заживо

В ночь с 22 на 23 ноября в селе Новоильинск Заиграевского района Бурятии загорелась стайка.

- На момент прибытия пожарных строение горело полностью. На ликвидацию открытого горения потребовалось 15 минут. В результате пожара сгорела стайка и находящиеся внутри домашние животные, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как выяснил «Байкал-Daily», в стайке на момент пожара находились 27 кур, три поросёнка и коза.

Причиной пожара, вероятно, послужило нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.



пожар

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