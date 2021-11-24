Пожар в Бурятии погубил 31 жизнь

Животные и птицы сгорели заживо



В ночь с 22 на 23 ноября в селе Новоильинск Заиграевского района Бурятии загорелась стайка.



- На момент прибытия пожарных строение горело полностью. На ликвидацию открытого горения потребовалось 15 минут. В результате пожара сгорела стайка и находящиеся внутри домашние животные, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Как выяснил «Байкал-Daily», в стайке на момент пожара находились 27 кур, три поросёнка и коза.



Причиной пожара, вероятно, послужило нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.







