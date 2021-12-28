Печальными последствиями обернулся пожар в зимовье
Вчера, 27 декабря, в селе Гашей Мухоршибирского района Бурятии произошёл пожар, на котором погибли птицы и животные.
- Загорелось зимовье. На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось около 15 минут, ещё некоторое время проводилась проливка места пожара. В результате возгорания зимовье выгорело изнутри полностью на площади 15 кв. м, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Погибли находящиеся внутри 35 кур и овца с ягнёнком.
Вероятно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Как сообщал «Байкал-Daily», 16 декабря в посёлке Нижнеангарск сгорели 70 голубей, жившие в голубятне.
В Бурятии пожар унёс 37 жизней
Происшествия, Фото:
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