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В Бурятии пожар унёс 37 жизней

В Бурятии пожар унёс 37 жизней
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Печальными последствиями обернулся пожар в зимовье

Вчера, 27 декабря, в селе Гашей Мухоршибирского района Бурятии произошёл пожар, на котором погибли птицы и животные.

- Загорелось зимовье. На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось около 15 минут, ещё некоторое время проводилась проливка места пожара. В результате возгорания зимовье выгорело изнутри полностью на площади 15 кв. м, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Погибли находящиеся внутри 35 кур и овца с ягнёнком.

Вероятно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Как сообщал «Байкал-Daily», 16 декабря в посёлке Нижнеангарск сгорели 70 голубей, жившие в голубятне.
пожар

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