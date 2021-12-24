Пожар на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошёл не из-за праздника

- Это никои образом не связанные вещи. Вообще планировалось, что в Бурятии мероприятия, посвящённые Дню энергетика, будут сегодня. В тот день не было ни каких мероприятий, никто не отмечал, - сказал журналистам Алексей Лизунов после утреннего заседания комиссии по ЧС.







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