Пожар на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошёл не из-за праздника

Улан-удэнцы обратили внимание на то, что авария на ТЭЦ-1 произошла именно после Дня энергетика. Горожане задались вопросом, не случилось ли ЧП из-за человеческого фактора. Однако гендиректор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов опроверг эту версию.
- Это никои образом не связанные вещи. Вообще планировалось, что в Бурятии мероприятия, посвящённые Дню энергетика, будут сегодня. В тот день не было ни каких мероприятий, никто не отмечал, - сказал журналистам Алексей Лизунов после утреннего заседания комиссии по ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 23 декабря на улан-удэнской ТЭЦ-1 произошёл пожар. В результате были отключены четыре котла (всего их семь). Значительная часть города осталась без горячей воды, в домах снижена температура. В Улан-Удэ введён режим ЧС регионального уровня. В городе развёрнуты пункты временного размещения, нуждающимся под расписку о возврате выдают обогреватели.
Сегодня на городском оперштабе мэр Игорь Шутенков сообщил, что восстановлена обстановка в Октябрьском районе, дано поручение запускать горячую воду в этом районе.