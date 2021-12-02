В Бурятии сборщики конопли попались, свернув в магазин

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Мужчины везли мешки конопли в микроавтобусе



В Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники подразделения наркоконтроля и участковый уполномоченный полиции задержали сборщиков конопли. Они попались полицейским, так как по пути домой решили свернуть в магазин.



- 28 ноября четверо ранее судимых жителей села Надеино в возрасте от 29 до 45 лет недалеко от села Большой Куналей собрали коноплю. Мешки они погрузили микроавтобус своего знакомого и поехали домой. По пути мужчины заехали в продуктовый магазин, возле которого и были задержаны сотрудниками полиции. Полицейские в салоне микроавтобуса изъяли около пяти килограммов марихуаны, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Задержанные заверили следователя, что заготавливали «урожай» только для себя.



На мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы сроком до 10 лет.

