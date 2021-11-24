 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 ноября

23 ноября

Популярное

В Бурятии с начала года выявили 179 коррупционных преступлений

В Бурятии с начала года выявили 179 коррупционных преступлений
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Арестовано имущество подозреваемых на сумму более 139 млн рублей

За весь 2020 год в Бурятии было выявлено 181 преступление коррупционной направленности, за 10 месяцев 2021 года - 179. Об этом сообщили на координационном совещании руководителей правоохранительных органов республики, которое состоялось 19 ноября под председательством прокурора республики Галины Ковалёвой.

- Уголовно-правовой оценки потребовали коррупционные проявления в сферах оказания государственных услуг, освоения бюджетных средств, распоряжения муниципальным имуществом. За два года пресечено 209 фактов взяточничества. По ходатайствам органов следствия наложен арест на имущество обвиняемых (подозреваемых) в совершении коррупционных преступлений на сумму свыше 139 млн рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Для дальнейшей активизации работы запланирован комплекс мероприятий, нацеленный на пресечение фактов коррупции при реализации национальных проектов, выполнении государственных и муниципальных программ, в социально-значимых отраслях, на противодействие легализации незаконно полученных денег и иного имущества.

  - С учётом итогов изучения состояния законности в уголовном процессе проработаны меры по борьбе с укрывательством преступлений, сокращению сроков предварительного расследования, усилению защиты прав потерпевших от преступных посягательств, повышению качества следствия и дознания в целях исключения возвращения дел на доследование. Повышенное внимание уделено недопущению необоснованного вовлечения граждан в сферу уголовного судопроизводства, - отметили в прокуратуре.
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии грузовик врезался в дерево
В Бурятии грузовик врезался в дерево
Происшествия, 24.11.2021
Череда ДТП с грузовиками марки «Тойота Дюна» продолжается
В Бурятии с начала года выявили 179 коррупционных преступлений
В Бурятии с начала года выявили 179 коррупционных преступлений
Происшествия, 24.11.2021
Арестовано имущество подозреваемых на сумму более 139 млн рублей
В Иркутской области в ДТП попал автовоз
В Иркутской области в ДТП попал автовоз
Происшествия, 24.11.2021
Водитель перевозил восемь легковушек
Улан-удэнец пострадал, допустив ошибку при подключении тепла
Улан-удэнец пострадал, допустив ошибку при подключении тепла
Происшествия, 23.11.2021
Инцидент с отключением тепла произошёл ночью
Улан-удэнка изрезала мужа ножом и бросила умирать в подъезде
Улан-удэнка изрезала мужа ножом и бросила умирать в подъезде
Происшествия, 23.11.2021
Истекающего кровью мужчину жена силой вытолкнула за дверь
В Бурятии в ледяной плен попали «УАЗ» и грузовик
В Бурятии в ледяной плен попали «УАЗ» и грузовик
Происшествия, 23.11.2021
Два инцидента произошли на одном ручье
МВД Бурятии назвало топ-3 вида мошенничеств
МВД Бурятии назвало топ-3 вида мошенничеств
Происшествия, 23.11.2021
Обманутые жители Бурятии сами снимают деньги с карт и перечисляют аферистам  
В Бурятии братья убили пенсионера МВД
В Бурятии братья убили пенсионера МВД
Происшествия, 23.11.2021
Бывшего полицейского забили до смерти в его же доме
У жительницы Бурятии изъяли более тысячи штук омуля и икру
У жительницы Бурятии изъяли более тысячи штук омуля и икру
Происшествия, 23.11.2021
Женщина уверяет, что огромные запасы омуля предназначались не на продажу, а для неё одной
В Бурятии оштрафовали живодёра, съевшего собак
В Бурятии оштрафовали живодёра, съевшего собак
Происшествия, 23.11.2021
Мужчина задушил собак, которых ему оставляли на попечение
В Забайкалье сгорели 40 тонн сена
В Забайкалье сгорели 40 тонн сена
Происшествия, 23.11.2021
Пожарным удалось отстоять от огня дом и надворные постройки
В Бурятии поймали 16-летнего угонщика
В Бурятии поймали 16-летнего угонщика
Происшествия, 23.11.2021
На одном из угнанных авто парень попал в аварию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^