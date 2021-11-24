Арестовано имущество подозреваемых на сумму более 139 млн рублей
За весь 2020 год в Бурятии было выявлено 181 преступление коррупционной направленности, за 10 месяцев 2021 года - 179. Об этом сообщили на координационном совещании руководителей правоохранительных органов республики, которое состоялось 19 ноября под председательством прокурора республики Галины Ковалёвой.
- Уголовно-правовой оценки потребовали коррупционные проявления в сферах оказания государственных услуг, освоения бюджетных средств, распоряжения муниципальным имуществом. За два года пресечено 209 фактов взяточничества. По ходатайствам органов следствия наложен арест на имущество обвиняемых (подозреваемых) в совершении коррупционных преступлений на сумму свыше 139 млн рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Для дальнейшей активизации работы запланирован комплекс мероприятий, нацеленный на пресечение фактов коррупции при реализации национальных проектов, выполнении государственных и муниципальных программ, в социально-значимых отраслях, на противодействие легализации незаконно полученных денег и иного имущества.
- С учётом итогов изучения состояния законности в уголовном процессе проработаны меры по борьбе с укрывательством преступлений, сокращению сроков предварительного расследования, усилению защиты прав потерпевших от преступных посягательств, повышению качества следствия и дознания в целях исключения возвращения дел на доследование. Повышенное внимание уделено недопущению необоснованного вовлечения граждан в сферу уголовного судопроизводства, - отметили в прокуратуре.
В Бурятии с начала года выявили 179 коррупционных преступлений
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Череда ДТП с грузовиками марки «Тойота Дюна» продолжается
Арестовано имущество подозреваемых на сумму более 139 млн рублей
Водитель перевозил восемь легковушек
Инцидент с отключением тепла произошёл ночью
Истекающего кровью мужчину жена силой вытолкнула за дверь
Два инцидента произошли на одном ручье
Обманутые жители Бурятии сами снимают деньги с карт и перечисляют аферистам
Бывшего полицейского забили до смерти в его же доме
Ситуацию взял на контроль глава Бурятии
Женщина уверяет, что огромные запасы омуля предназначались не на продажу, а для неё одной
Пожар произошёл в Кяхте
Мужчина задушил собак, которых ему оставляли на попечение
Пожарным удалось отстоять от огня дом и надворные постройки
На одном из угнанных авто парень попал в аварию
Начата доследственная проверка