В Бурятии по вине лодочника погибли два человека

Происшествия, Фото: Восточное МСУТ СК России

У мужчины не было прав, чтобы управлять маломерным судном



В Бурятии суд вынес приговор нелегальному лодочнику, по вине которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.



Днём 23 июля мужчина, не имея права на управление маломерными судами, вышел на реку Селенга в Прибайкальском районе. Лодочник вёз двух пассажиров на борту - 40-летнего мужчину и 10-летнюю девочку.



В пути следования мужчина резко повернул руль для изменения курса лодки и ускорил её движение. В итоге судно опрокинулось, а пассажиры упали за борт и утонули.



Приговором Прибайкальского районного суда мужчина признан виновным по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта». Ему назначено три года лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу пока не вступил.





