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В Бурятии по вине лодочника погибли два человека

В Бурятии по вине лодочника погибли два человека
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
У мужчины не было прав, чтобы управлять маломерным судном

В Бурятии суд вынес приговор нелегальному лодочнику, по вине которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Днём 23 июля мужчина, не имея права на управление маломерными судами, вышел на реку Селенга в Прибайкальском районе. Лодочник вёз двух пассажиров на борту - 40-летнего мужчину и 10-летнюю девочку.

В пути следования мужчина резко повернул руль для изменения курса лодки и ускорил её движение. В итоге судно опрокинулось, а пассажиры упали за борт и утонули.

Приговором Прибайкальского районного суда мужчина признан виновным по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта». Ему назначено три года лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу пока не вступил.


смерть

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