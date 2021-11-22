В Бурятии под лёд провалился «УАЗ» с шестью людьми

Трагедия едва не произошла на тонком льду



На водоёмах Бурятии наблюдается активное ледообразование. Однако пока ледовое покрытие небезопасно для передвижения по нему, существует большая вероятность провала техники и людей под лёд.



Утром 20 ноября при переезде через реку Ина в Баргузинском районе задними колесами под лёд провалился автомобиль «УАЗ». К счастью, из шести человек, находившихся в автомобиле, никто не пострадал.



Все самостоятельно добрались до берега, а «УАЗ» вскоре был вызволен из ледяного плена.



Инцидент произошёл по вине водителя, который нарушил правила безопасности и не убедился в прочности льда.



- В прошлом году в это время было зарегистрировано два несчастных случая в Кабанском районе – погибли взрослый и ребёнок, - сообщил - главный государственный инспектор по маломерным судам Бурятии Николай Зайцев.



Сейчас в Бурятии проходит акция «Тонкий лёд».



- По всей Бурятии специально отведённые люди нескольких подразделений патрулируют вдоль береговых линий водоёмов, разъясняют любителям подлёдной рыбалки меры безопасности. Особое внимание при проведении акции будет направлено на предупреждение гибели детей, - отметил Николай Зайцев.



ГУ МЧС по Бурятии инициировало внесение дополнений в постановление правительства республики № 251 о запрете выезда транспортных средств на лёд в моменты его становления и таяния. Сроки будут устанавливать главы муниципальных образований. Это дополнение сейчас находится на рассмотрение.



Безопасная толщина льда, способная выдержать взрослого человека – свыше семи сантиметров. Специалисты поясняют, что в коем случае нельзя проверять прочность льда ударом ноги.

