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Пострадавший в жутком ДТП мальчик в Бурятии встал на ноги

Пострадавший в жутком ДТП мальчик в Бурятии встал на ноги
Происшествия,  Фото:страница Игоря Комиссарова
После автоаварии ребёнок получил тяжелейшие травмы и испытывал невыносимую боль

Сбитый лихачом в Бурятии мальчик начал самостоятельно ходить. Радостными новостями поделился бывший помощник руководителя Следственного комитета России Игорь Комиссаров. Он опубликовал видео, на котором Максим самостоятельно идёт по коридору, а мама ребёнка советует сыну поднимать ноги выше.

Как сообщал «Байкал-Daily», страшная авария случилась в мае 2019 года в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района. Максима на огромной скорости сбил 31-летний мужчина на «ВАЗ-2106», не имеющий водительских прав. Водитель не оказал никакой помощи ребёнку.

Ребёнок получил тяжёлые травмы – расколотый череп, потеря зрения на один глаз, также мальчик оказался парализован. Максим испытывал такую боль, что умолял мать его убить. Лишь после огласки в федеральных СМИ и общественного резонанса ребёнка удалось доставить из Бурятии в Москву. Здесь Максима поместили в больницу доктора Рошаля, а неравнодушные люди решили вопрос с жильём для мамы.

В ходе лечения к Максиму постепенно стала возвращаться чувствительность, и состояние стало улучшаться. 

Для сравнения со свежим видео с идущим по коридору мальчиком Игорь Комиссаров приложил фотографию, на которой Максим лежит на больничной кровати с кислородной маской на лице.

- Два года между временем съёмки этой фотографии и этой видеозаписью. Ноябрь 2019 и ноябрь 2021. Всего миг в стремительно летящем потоке времени. Но в этот миг вошли отчаяние маленького ребёнка, который кричал и плакал от нестерпимой боли и просившего собственную маму убить его, потому что он больше не мог терпеть, великий подвиг матери, сделавшей и делающей все возможное и невозможное в этой ситуации для спасения жизни, здоровья и сложнейшей реабилитации ребёнка, десятки и сотни неравнодушных людей, морально и материально поддержавших эту семью и величайший профессионализм настоящих Врачей, - написал Игорь Комиссаров.

Также немного порассуждал на тему «Как нам узнать, какое счастье быть здоровым, не испытав тяжёлую болезнь?». По его словам, всё познаётся в сравнении.

- Только в сравнении мы познаем радость и горе, войну и мир, дружбу и вражду. И понять это на чужом опыте невозможно. Все нужно испытать на себе. Возможно, именно в сравнении человек может познать и узнать самого себя и свою истинную цену. И при необходимости начать меняться. Ещё один вывод - никогда не сдаваться! – заключил Игорь Комиссаров.

Виновник аварии отделался мягким наказанием. Его не отправили в колонию, а дали 2,3 года ограничения свободы. Это означает, что он, например, не сможет выезжать за пределы района, и ему необходимо будет отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.
ДТП дети

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