Пострадавший в жутком ДТП мальчик в Бурятии встал на ноги

После автоаварии ребёнок получил тяжелейшие травмы и испытывал невыносимую боль
Сбитый лихачом в Бурятии мальчик начал самостоятельно ходить. Радостными новостями поделился бывший помощник руководителя Следственного комитета России Игорь Комиссаров. Он опубликовал видео, на котором Максим самостоятельно идёт по коридору, а мама ребёнка советует сыну поднимать ноги выше.
Как сообщал «Байкал-Daily», страшная авария случилась в мае 2019 года в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района. Максима на огромной скорости сбил 31-летний мужчина на «ВАЗ-2106», не имеющий водительских прав. Водитель не оказал никакой помощи ребёнку.
Ребёнок получил тяжёлые травмы – расколотый череп, потеря зрения на один глаз, также мальчик оказался парализован. Максим испытывал такую боль, что умолял мать его убить. Лишь после огласки в федеральных СМИ и общественного резонанса ребёнка удалось доставить из Бурятии в Москву. Здесь Максима поместили в больницу доктора Рошаля, а неравнодушные люди решили вопрос с жильём для мамы.
В ходе лечения к Максиму постепенно стала возвращаться чувствительность, и состояние стало улучшаться.
Для сравнения со свежим видео с идущим по коридору мальчиком Игорь Комиссаров приложил фотографию, на которой Максим лежит на больничной кровати с кислородной маской на лице.
- Два года между временем съёмки этой фотографии и этой видеозаписью. Ноябрь 2019 и ноябрь 2021. Всего миг в стремительно летящем потоке времени. Но в этот миг вошли отчаяние маленького ребёнка, который кричал и плакал от нестерпимой боли и просившего собственную маму убить его, потому что он больше не мог терпеть, великий подвиг матери, сделавшей и делающей все возможное и невозможное в этой ситуации для спасения жизни, здоровья и сложнейшей реабилитации ребёнка, десятки и сотни неравнодушных людей, морально и материально поддержавших эту семью и величайший профессионализм настоящих Врачей, - написал Игорь Комиссаров.
Также немного порассуждал на тему «Как нам узнать, какое счастье быть здоровым, не испытав тяжёлую болезнь?». По его словам, всё познаётся в сравнении.
- Только в сравнении мы познаем радость и горе, войну и мир, дружбу и вражду. И понять это на чужом опыте невозможно. Все нужно испытать на себе. Возможно, именно в сравнении человек может познать и узнать самого себя и свою истинную цену. И при необходимости начать меняться. Ещё один вывод - никогда не сдаваться! – заключил Игорь Комиссаров.
Виновник аварии отделался мягким наказанием. Его не отправили в колонию, а дали 2,3 года ограничения свободы. Это означает, что он, например, не сможет выезжать за пределы района, и ему необходимо будет отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.
Пострадавший в жутком ДТП мальчик в Бурятии встал на ноги
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
После автоаварии ребёнок получил тяжелейшие травмы и испытывал невыносимую боль
Грузовик с пассажирами полностью ушёл под воду на реке
Необычное ДТП произошло в Кабанском районе
«Писающий мальчик» раскаялся и всячески пытался загладить вину
Четырёхквартирный дом сгорел весь
Мужчины срубили несколько десятков сосен
Женщина-водитель стала виновницей аварии, не уступив дорогу
13-летнего школьника искали более 20 добровольцев отряда «ЛизаАлерт»
Пешеходов просят не выбегать на скользкие дороги
Автоавария произошла на скользкой дороге
Пожилая женщина не поверила аферистам
Пассажиру потребовалась медпомощь
Преступная группа орудовала пять лет
Потерпевшая взяла кредиты в трёх разных банках
На место происшествия вызывали полицию