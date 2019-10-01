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В Бурятии водитель без прав проломил ребёнку череп и сбежал

В Бурятии водитель без прав проломил ребёнку череп и сбежал
Происшествия, 
Мужчина пытался откупиться 10 тыс рублей, чтобы мама парализованного мальчика забрала заявление

Следователи и полицейские разбираются в обстоятельствах страшной аварии, которая произошла 7 мая в Северо-Байкальском районе Бурятии. Сюжет об этом вышел в эфире телеканала РЕН ТВ.

«На грани жизни и смерти»

31-летний водитель «ВАЗ-2106» на огромной скорости сбил ребёнка, шедшего по улице Парковой в посёлке Новый Уоян. Водитель, по словам свидетелей, пытался скрыться с места происшествия и не оказал помощь мальчику, которому разломал череп.

Ольга Черкова, мать мальчика, рассказала, что ребёнок был переведён в больницу Улан-Удэ. «Однако врачи не смогут долго поддерживать его состояние. Мальчик находится на грани жизни и смерти», - говорится в сюжете РЕН ТВ.

- Врачи сказали, что ничем помочь не могут в Улан-Удэ. У мальчика перелом основания черепа. Он видит одним глазом и полностью парализован... — пояснила мать.

Ребёнку нужна операция по реконструкции черепа. Черепные имплантанты, растущие синхронно вместе с костями, стоят около полумиллиона рублей. Необходимую помощь мальчику могут оказать специалисты в столичных НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и института нейрохирургии имени Бурденко, отмечает РЕН ТВ.

В настоящее время мать пытается спасти сына, который является для неё опорой.

- Например, я на родительских собраниях постоянно до шести часов вечера, пока прибежала — уже часов восемь. Я знаю, что Максимка покушать приготовит, дочку помоет, спать положит, книжку ей почитает. Он не избалованный. Он знает, что я одна и кроме меня у него никого нет, у меня кроме него никого нет (плачет), — пояснила женщина.

«10 тысяч и забирайте заявление!»

Водитель, который сбил ребёнка, ехал без водительских прав, уточняет РЕН ТВ.

- Дело вообще возбудили только 30 мая. Я не знаю. Я пока не пошла в прокуратуру, пока не стала жаловаться, мне вообще позвонила следователь с моего (района) и сказала: «Чего вы переживаете? У вас же с ребёнком всё нормально, а ему нервничать нельзя, у него жена грудью кормит». Я говорю: «Вы знаете, у меня ребёнок между жизнью и смертью». А потом он (водитель) позвонил и сказал: «10 тысяч и сами забирайте заявление», — вспоминает мать пострадавшего.

Следственный эксперимент проводился только в июле. Он показал, что водитель мог избежать столкновения за 100 метров, однако пошёл на обгон, вылетел на тротуар и переехал маленького школьника. Мужчина сломал ребенку череп, но затем пытался скрыться и заявил, что лишь «слегка сшиб» пострадавшего.

В пресс-службе МВД по Бурятии, отвечая на вопрос, на какой стадии находится расследование уголовного дела, пояснили, что 31-летнему мужчине, нарушившего правило дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, предъявлено обвинение. В конце сентября уголовное дело будет направлено в Северобайкальскую межрайонную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

При этом в региональном МВД объяснили, что дело по факту страшной аварии было возбуждено «в сроки, не превышающие установленных законодательством». Это произошло спустя 23 дня.

В настоящее время водитель находится в статусе подозреваемого. При этом, по словам Ольги, мужчина продолжает ездить на машине.

ДТП
 
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