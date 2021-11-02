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В Забайкалье будут судить женщину, дочь которой погибла от удара током

В Забайкалье будут судить женщину, дочь которой погибла от удара током
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девочка погибла, пытаясь отключить неисправный удлинитель

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы города Сретенск, дочь которой погибла от удара током. Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.

По данным следствия, женщина, зная о неисправности электрического удлинителя, у которого из-за поломки корпуса были оголены токопроводящие части, продолжала эксплуатировать прибор. Именно этот удлинитель она использовала для подключения стиральной машинки в бане. Как сообщал «Байкал-Daily», в июне 2021 года 12-летняя дочь женщины, пытаясь отключить от сети неисправный удлинитель, получила удар электрическим током, от чего скончалась на месте.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.


причинение смерти по неосторожности

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