Девочка взялась рукой за сломанный тройник в бане
27 июня в городе Сретенск Забайкальского края обнаружили тело 12-летней девочки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
По данным следствия, днём 27 июня девочка в бане на территории частного дома взялась рукой за неисправный удлинитель-тройник. Она получила удар электрическим током, отчего скончалась на месте.
Следователи осмотрели место происшествия, допросили мать девочки. Изъят неисправный электроприбор, который будет направлен для проведения необходимых исследований. Проводятся другие следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
В Забайкалье девочку убило током
Происшествия, Фото:
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