В Бурятии на берегу Байкала нашли тело подростка

Тело нашли в безлюдном месте



Днём 31 октября на берегу озера Байкал на окраине города Бабушкин в Бурятии обнаружили тело 15-летнего подростка. Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По предварительным данным, мальчик жил вместе с бабушкой и братом в Бабушкине. 30 октября он ушёл гулять и обратно не вернулся. На следующий день в ходе поисков его тело нашли на побережье Байкала. Тело обнаружили в безлюдном месте около недостроенного заброшенного здания.



Повреждений, за исключением нескольких мелких ссадин, на теле подростка не обнаружено. Рядом с ним нашли один полный и два пустых газовых баллончика для портативных бытовых приборов



Следователи устанавливают полную картину происшествия. Для определения точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование.







