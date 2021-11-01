Тело нашли в безлюдном месте
Днём 31 октября на берегу озера Байкал на окраине города Бабушкин в Бурятии обнаружили тело 15-летнего подростка. Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По предварительным данным, мальчик жил вместе с бабушкой и братом в Бабушкине. 30 октября он ушёл гулять и обратно не вернулся. На следующий день в ходе поисков его тело нашли на побережье Байкала. Тело обнаружили в безлюдном месте около недостроенного заброшенного здания.
Повреждений, за исключением нескольких мелких ссадин, на теле подростка не обнаружено. Рядом с ним нашли один полный и два пустых газовых баллончика для портативных бытовых приборов
Следователи устанавливают полную картину происшествия. Для определения точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование.
В Бурятии на берегу Байкала нашли тело подростка
Происшествия, Фото:
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