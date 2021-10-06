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В Бурятии сквер Победы подвергся вандализму

В Бурятии сквер Победы подвергся вандализму
Происшествия,  Фото:"Закамна-инфо"
Вандалы пока не найдены

В сквере Победы в городе Закаменск в Бурятии зафиксирован акт вандализма. Вандалы выломали стёкла из подсветки на мемориальных плитах. Кто это сделал, пока не установлено.

- Благоустройство сквера «Победы» радовало глаз, но горожане уже начали его уничтожать. А на это затрачены немалые бюджетные средства, - сообщается в группе «Закамна-инфо».

В группе отмечается, что это не только неуважительное отношение к чужому труду, но самое главное – неуважительное отношение к великому празднику — Дню Победы и к ветеранам Великой Отечественной войны.

Закаменцев, которые были свидетелями акта вандализма, просят сообщить в полицию или единую дежурно-диспетчерскую службу.

Как сообщал «Байкал-Daily», сквер Победы в Закаменске реконструировали по нацпроекту «Жильё и городская среда». На это было выделено 3,7 млн рублей.

В 2020 году в Улан-Удэ рабочий во время реставрационных работ повредил фотографии погибших воинов в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой». Прямо в их лица на портретах были вставлены металлические штыри. После произошедшего осквернённые фотографии с почестями захоронили.


вандализм сквер

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