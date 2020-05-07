В ходе работ будет отреставрирован 25-метровый монумент и установлена новая металлоконструкция
В городе Закаменск по нацпроекту «Жильё и городская среда» будет благоустроен сквер Победы на сумму 3,7 млн руб. Об этом сообщает официальная страница Республики Бурятия.
В 1975 году в сквере был воздвигнут 25-метровый монумент, символизирующий журавля, расправившего крылья и приготовившегося взмыть в небо, на котором выгравированы имена бойцов. В этом году решено отреставрировать монумент; сделать облицовку его мрамором; изменить дизайн площадки; организовать посадочные места, подсветку как территории сквера, так и его центральной композиции.
В сквере будут установлена металлоконструкция «Страницы истории», на которой разместятся информационные стенды. По центральной аллее установят композиционные флагштоки. Также будет сделано освещение. В настоящее время ведутся работы по отбору подрядчика для выполнения ряда работ.
В Закаменске решено благоустроить сквер Победы
Общество, Фото:
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