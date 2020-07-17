В Улан-Удэ захоронят осквернённые фотографии

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Невиданный акт вандализма руками строительной фирмы произошёл на памятнике «Чёрный тюльпан» в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» в Улан-Удэ.Одним из первых об этом сообщила телекомпания БГТРК. Во время реставрации памятника рабочие безжалостно пробили отверстия и вставили штыри в портреты погибших воинов. В некоторых портретах штыри пробили лица, кому-то штырь загнали ровно в глаз.Произошедшее шокировало горожан. БГТРК приводит слова представителей общественных организаций «Российский союз ветеранов Афганистана» и «Боевое братство»:- А если бойцы увидят? Они вместе с ними воевали. Они придут и увидят.- В ребят, которые защищали свою Родину, погибали - получается, мы сделали второй выстрел. Кому-то в лицо, кому-то в сторону — это ужасное происшествие, акт вандализма.Сегодня в мэрии Улан-Удэ отреагировали на произошедшее, запланировав необычную церемонию захоронения портретов.- Сегодня в 14 часов в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» состоится официальное захоронение фотографий погибших воинов в специально созданном месте. Фотографии на постоянное место будут переносить ветераны Бурятского отделения общественной организации «Боевое братство», - сообщили в комитете городского хозяйства администрации города.Памятник «Чёрный тюльпан» был открыт в 1998 году и представляет из себя мемориальный комплекс и памятник воинам-интернационалистам, погибшим не только в Афганистане, но и во всех горячих точках планеты, где принимали участие жители Улан-Удэ и Бурятии.На мемориале увековечена память 114 героев: с одной его стороны - погибших в афганской войне, с другой - участников горячих точек, начиная с первой чеченской войны.