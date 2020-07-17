В Улан-Удэ захоронили осквернённые фотографии погибших воинов

Сегодня, 17 июля, в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» состоялось захоронение фотографий погибших воинов. Как сообщал «Байкал-Daily», фотографии были повреждены во время реставрационных работ. Рабочие пробили отверстия и вставили штыри в портреты погибших воинов.
Сегодня представители подрядчика представили свою версию произошедшего. По первоначальному проектному решению, старые фотографии должны были забетонировать, а на их место установить обновлённые портреты. Затем решили вовсе демонтировать фотографии. Не все изображения солдат удалось снять, они были прикреплены на клей.
- Фотографии нельзя демонтировать, потому что они были посажены на клей. Клей не отрывается, - пояснила журналистам директор подрядной организации ООО «Стройсервис» Галина Шарахаева.
- Мы вот видим те старые, их всё-таки как-то демонтировали? – поинтересовался один из корреспондентом.
- Это фотографии, которые были посажены на монтажную пену. Я не знаю, кто фотографии наклеивал. Сейчас тут все фотографии со стены сняты. Но те, которые нормально снялись, они были посажены частично где-то на герметик, где-то на монтажную пену, - пояснила Галина Шарахаева.
В итоге, заявила директор фирмы, в фотографиях, которые не удалось снять, работник сделал отверстия и вставил туда штыри. В некоторых портретах штыри пробили лица, кому-то их загнали ровно в глаз.
Общественников произошедшее шокировало.
- Подрядчики нарушили святое, они осквернили безграмотным руководством фотографии. На заседании экспертного совета вопрос решался о том, чтобы фотографии не трогать, замуровать. Будет фальшь-стенка, на которую будут крепиться фотографии, - рассказал председатель союза солдатских родителей Бурятии Виктор Поплевин.
Как выяснилось, виновник этого скандала 18-летний парень. По словам представителей фирмы, он забивал штыри поздним вечером, когда руководства уже не было на стройке.
После инцидента молодого человека уволили.
- Этого человека здесь уже больше нет. Он не смог мне объяснить, я тоже не могу стоять каждого человека контролировать, понимаете? Анкера забивались в девять часов вечера. Когда мы утром пришли, я сама была в шоке от этого, - рассказывает директор подрядной организации ООО «Стройсервис» Галина Шарахаева.
Всего в специальном месте было погребено было 87 фотографий. На месте их захоронения появится мемориальная глыба, посвящённая локальным воинам и воинам, приравненным к участникам Великой Отечественной войне.
- Мы заложили в фундамент эти все портреты. Сегодня мы будем устанавливать глыбу, на глыбе будет мемориальная плита с надписями. На этом у нас так и останется, - сказал заместитель руководителя «Боевого братства» Владимир Итобаев.