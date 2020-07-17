 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Июля

16 Июля

Популярное

В Улан-Удэ захоронили осквернённые фотографии погибших воинов

В Улан-Удэ захоронили осквернённые фотографии погибших воинов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Представители фирмы-подрядчика утверждают, что штыри в портреты воинов рабочий вбивал поздно вечером, когда никого не было

Сегодня, 17 июля, в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» состоялось захоронение фотографий погибших воинов. Как сообщал «Байкал-Daily», фотографии были повреждены во время реставрационных работ. Рабочие пробили отверстия и вставили штыри в портреты погибших воинов. 



Сегодня представители подрядчика представили свою версию произошедшего. По первоначальному проектному решению, старые фотографии должны были забетонировать, а на их место установить обновлённые портреты. Затем решили вовсе демонтировать фотографии. Не все изображения солдат удалось снять, они были прикреплены на клей.

- Фотографии нельзя демонтировать, потому что они были посажены на клей. Клей не отрывается, - пояснила журналистам директор подрядной организации ООО «Стройсервис» Галина Шарахаева.

- Мы вот видим те старые, их всё-таки как-то демонтировали? – поинтересовался один из корреспондентом.

- Это фотографии, которые были посажены на монтажную пену. Я не знаю, кто фотографии наклеивал. Сейчас тут все фотографии со стены сняты. Но те, которые нормально снялись, они были посажены частично где-то на герметик, где-то на монтажную пену, - пояснила Галина Шарахаева.

В итоге, заявила директор фирмы, в фотографиях, которые не удалось снять, работник сделал отверстия и вставил туда штыри. В некоторых портретах штыри пробили лица, кому-то их загнали ровно в глаз.

Общественников произошедшее шокировало.

- Подрядчики нарушили святое, они осквернили безграмотным руководством фотографии. На заседании экспертного совета вопрос решался о том, чтобы фотографии не трогать, замуровать. Будет фальшь-стенка, на которую будут крепиться фотографии, - рассказал председатель союза солдатских родителей Бурятии Виктор Поплевин.

Как выяснилось, виновник этого скандала 18-летний парень. По словам представителей фирмы, он забивал штыри поздним вечером, когда руководства уже не было на стройке.

После инцидента молодого человека уволили.

- Этого человека здесь уже больше нет. Он не смог мне объяснить, я тоже не могу стоять каждого человека контролировать, понимаете? Анкера забивались в девять часов вечера. Когда мы утром пришли, я сама была в шоке от этого, - рассказывает директор подрядной организации ООО «Стройсервис» Галина Шарахаева. 


Всего в специальном месте было погребено было 87 фотографий. На месте их захоронения появится мемориальная глыба, посвящённая локальным воинам и воинам, приравненным к участникам Великой Отечественной войне.

- Мы заложили в фундамент эти все портреты. Сегодня мы будем устанавливать глыбу, на глыбе будет мемориальная плита с надписями. На этом у нас так и останется, - сказал заместитель руководителя «Боевого братства» Владимир Итобаев. 

















вандализм памятник
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ захоронили осквернённые фотографии погибших воинов
В Улан-Удэ захоронили осквернённые фотографии погибших воинов
Общество, 17.07.2020
Представители фирмы-подрядчика утверждают, что штыри в портреты воинов рабочий вбивал поздно вечером, когда никого не было
В Бурятии фотоловушка сняла косулю-«мигранта»
В Бурятии фотоловушка сняла косулю-«мигранта»
Общество, 17.07.2020
«Заповедное Подлеморье» продолжает серию очерков «Кому в лесу жить хорошо»
В Бурятии на первом этапе ЕГЭ рекордное число стобалльников
В Бурятии на первом этапе ЕГЭ рекордное число стобалльников
Общество, 17.07.2020
«Слушала подкасты, читала статьи и рецензии», - рассказала одна из выпускниц, набравшая 100 баллов
Детские лагеря в Бурятии этим летом не откроются
Детские лагеря в Бурятии этим летом не откроются
Общество, 17.07.2020
Детям этим летом предлагают только онлайн-мероприятия
Реки Уда и Китой в Иркутской области пошли на спад
Реки Уда и Китой в Иркутской области пошли на спад
Общество, 17.07.2020
Отправленные в районы возможного подтопления спасатели возвращаются
«Спасибо зрителям»: Солистам Бурятского театра оперы и балета присвоили «заслуженных»
«Спасибо зрителям»: Солистам Бурятского театра оперы и балета присвоили «заслуженных»
Общество, 17.07.2020
«Слёзы? Я думаю, буду улыбаться», - поделилась ведущая солистка Анна Петушинова
Автоинспекторы Бурятии проводят онлайн-уроки
Автоинспекторы Бурятии проводят онлайн-уроки
Общество, 17.07.2020
Недавний видеоурок посмотрели около 300 юных зрителей
В Бурятии начали перевозить 41-метровую статую божества
В Бурятии начали перевозить 41-метровую статую божества
Общество, 17.07.2020
Для того, чтобы перевезти статую, её разделили на 35 частей
В Бурятском цирке зрителей будут разрезать на восемь частей
В Бурятском цирке зрителей будут разрезать на восемь частей
Общество, 17.07.2020
В госцирке появился уникальный иллюзионный реквизит
В Бурятии снимают вторую часть фильма «Головар»
В Бурятии снимают вторую часть фильма «Головар»
Общество, 17.07.2020
В фильме вселенная Головара пересечётся со вселенной Виктора Цоя
Соцработникам в Бурятии купили велосипеды
Соцработникам в Бурятии купили велосипеды
Общество, 17.07.2020
За два года в Хоринском районе было куплено шесть велосипедов
Бурятия лишилась мужского чемпионата России по вольной борьбе-2020
Бурятия лишилась мужского чемпионата России по вольной борьбе-2020
Общество, 17.07.2020
Чемпионат России по вольной борьбе отдали вместо Бурятии Москве
В Бурятии отреставрируют старообрядческую усадьбу XIX века
В Бурятии отреставрируют старообрядческую усадьбу XIX века
Общество, 17.07.2020
В этой старинной усадьбе родился и вырос нынешний председатель общества культуры семейских Бурятии

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^