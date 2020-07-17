В Улан-Удэ захоронили осквернённые фотографии погибших воинов











Всего в специальном месте было погребено было 87 фотографий. На месте их захоронения появится мемориальная глыба, посвящённая локальным воинам и воинам, приравненным к участникам Великой Отечественной войне.



- Мы заложили в фундамент эти все портреты. Сегодня мы будем устанавливать глыбу, на глыбе будет мемориальная плита с надписями. На этом у нас так и останется, - сказал заместитель руководителя «Боевого братства» Владимир Итобаев.



























































