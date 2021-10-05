В Улан-Удэ вызволили из запертой квартиры женщину с инсультом

- Родственники срочно вызвали скорую помощь и передали пенсионерку медикам. Мы достаточно часто выезжаем на подобные вызовы. В месяц около семи таких случаев происходит. Одинокие люди обычно закрывают двери на все замки и не могут самостоятельно открыть их в момент приступа болезни, - рассказал Алексей Тюрюханов.



