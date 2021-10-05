В Улан-Удэ вызволили из запертой квартиры женщину с инсультом

Вчера, 4 октября, на пульт Улан-Удэнской поисково-спасательной службы пришло сообщение о том, что 83-летняя женщина не открывает дверь. На месте происшествия спасатели были через девять минут, сообщает управление по ЧС администрации города.
Спасателям пришлось использовать выдвижную лестницу. Они проникли в квартиру через кухонное окно.
Пенсионерка была в сознании, но не могла открыть дверь своим родственникам. По словам спасателя Алексея Тюрюханова, у неё были все симптомы инсульта.
- Родственники срочно вызвали скорую помощь и передали пенсионерку медикам. Мы достаточно часто выезжаем на подобные вызовы. В месяц около семи таких случаев происходит. Одинокие люди обычно закрывают двери на все замки и не могут самостоятельно открыть их в момент приступа болезни, - рассказал Алексей Тюрюханов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае улан-удэнские спасатели через окно пробрались в квартиру, где оказался запертым двухлетний малыш.
В апреле 80-летняя жительница Гусиноозёрска не могла выбраться из квартиры. Приехавшие спасатели помогли ей, попав в квартиру также через окно.
В феврале в Улан-Удэ спасатели через окно залезли в квартиру, из которой доносился ужасный запах. Это было сделано вовремя, так как хозяин квартиры был жив, но нуждался в помощи.