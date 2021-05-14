Улан-удэнские спасатели вызволяли ребёнка из запертой квартиры

В Улан-Удэ спасатели через балкон проникли в квартиру, в которой оказался запертым двухлетний ребёнок, рассказали в управлении по ЧС.
13 мая в 20.33 часов в городскую поисково-спасательную службу поступило сообщение, что на улице Калашникова в квартире находится ребёнок 2018 года рождения. Малыш закрылся изнутри.
Спасатели прибыли на место в 20.54 часов. По штурмовой лестнице они поднялись на балкон третьего этажа. Затем с помощью шанцевого инструмента вскрыли двери.
Ребёнок в удовлетворительном состоянии был передан родителям.
Как сообщал «Байкал-Daily», прошлой весной в посёлке Онохой двухлетний ребёнок во время игры со взрослыми закрылся на задвижку в своей комнате. Спасатели, чтобы не испугать малыша взломом двери, проникли в комнату через окно.
В 2019 году 11-месячный малыш в Северобайкальске провёл сутки в квартире с телами умерших родителей.