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Улан-удэнские спасатели вызволяли ребёнка из запертой квартиры

Улан-удэнские спасатели вызволяли ребёнка из запертой квартиры
Происшествия,  Фото:управление по ЧС администрации Улан-Удэ
Спасатели проникли в квартиру через балкон

В Улан-Удэ спасатели через балкон проникли в квартиру, в которой оказался запертым двухлетний ребёнок, рассказали в управлении по ЧС.

13 мая в 20.33 часов в городскую поисково-спасательную службу поступило сообщение, что на улице Калашникова в квартире находится ребёнок 2018 года рождения. Малыш закрылся изнутри.

Спасатели прибыли на место в 20.54 часов. По штурмовой лестнице они поднялись на балкон третьего этажа. Затем с помощью шанцевого инструмента вскрыли двери.

Ребёнок в удовлетворительном состоянии был передан родителям.


Как сообщал «Байкал-Daily», прошлой весной в посёлке Онохой двухлетний ребёнок во время игры со взрослыми закрылся на задвижку в своей комнате. Спасатели, чтобы не испугать малыша взломом двери, проникли в комнату через окно.

В 2019 году 11-месячный малыш в Северобайкальске провёл сутки в квартире с телами умерших родителей.



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