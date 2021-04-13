 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 апреля

12 апреля

Популярное

В Бурятии спасатели пробрались к пенсионерке через окно

В Бурятии спасатели пробрались к пенсионерке через окно
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожилая женщина застряла в собственной квартире

Вчера вечером спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы города Гусиноозёрск выезжали на вызов в посёлок Энергетиков. В службу позвонила женщина и сообщила, что её 80-летняя родственница не может выйти из квартиры. Ручка входной двери заклинила, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Приехавшие спасатели забрались в квартиру на втором этаже через окно.

В это время полицейские ждали в подъезде. Спасатели открыли им дверь.

Как выяснилось, в медицинской помощи пенсионерка не нуждалась.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце февраля в Улан-Удэ спасатели через окно залезли в квартиру, из которой доносился ужасный запах. Это было сделано вовремя, так как хозяин квартиры был жив, но нуждался в помощи.  
спасатели
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии спасатели пробрались к пенсионерке через окно
В Бурятии спасатели пробрались к пенсионерке через окно
Происшествия, 13.04.2021
Пожилая женщина застряла в собственной квартире
В Бурятии дьякона-евангелиста подозревают в развращении малолетних
В Бурятии дьякона-евангелиста подозревают в развращении малолетних
Происшествия, 13.04.2021
Федеральные СМИ сообщили о задержании в Бурятии  помощника пастора евангельской церкви
Бурятского правозащитника Евгения Хасоева объявили в межгосударственный розыск
Бурятского правозащитника Евгения Хасоева объявили в межгосударственный розыск
Происшествия, 13.04.2021
По данным следствия, бурятский правозащитник улетел в Сербию
Улан-удэнец с марихуаной выдал себя, резко отвернувшись
Улан-удэнец с марихуаной выдал себя, резко отвернувшись
Происшествия, 13.04.2021
Наркотики у прохожего обнаружили росгвардейцы
Жительница Бурятии позвала в гости незнакомца и была обкрадена
Жительница Бурятии позвала в гости незнакомца и была обкрадена
Происшествия, 13.04.2021
Новый знакомый оказался рецидивистом, сидевшим в колонии
В Бурятии «УАЗ» провалился под лёд
В Бурятии «УАЗ» провалился под лёд
Происшествия, 13.04.2021
Автомобиль попал в промоину
Работники СТО угнали у жительницы Бурятии автомобиль
Работники СТО угнали у жительницы Бурятии автомобиль
Происшествия, 13.04.2021
Пьяные мужчины попали на чужой машине в ДТП 
В Бурятии едва не сгорели жилые дома и лес
В Бурятии едва не сгорели жилые дома и лес
Происшествия, 12.04.2021
Вновь горящая трава едва не стала причиной несчастья
В Бурятии полыхала трава возле села и «Оленей»
В Бурятии полыхала трава возле села и «Оленей»
Происшествия, 12.04.2021
Пожары действовали на большой площади
В Улан-Удэ школьнику сломали челюсть и нос
В Улан-Удэ школьнику сломали челюсть и нос
Происшествия, 12.04.2021
Инцидентом с побоями лицеиста заинтересовалась полиция

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^