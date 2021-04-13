Пожилая женщина застряла в собственной квартире
Вчера вечером спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы города Гусиноозёрск выезжали на вызов в посёлок Энергетиков. В службу позвонила женщина и сообщила, что её 80-летняя родственница не может выйти из квартиры. Ручка входной двери заклинила, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Приехавшие спасатели забрались в квартиру на втором этаже через окно.
В это время полицейские ждали в подъезде. Спасатели открыли им дверь.
Как выяснилось, в медицинской помощи пенсионерка не нуждалась.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце февраля в Улан-Удэ спасатели через окно залезли в квартиру, из которой доносился ужасный запах. Это было сделано вовремя, так как хозяин квартиры был жив, но нуждался в помощи.
В Бурятии спасатели пробрались к пенсионерке через окно
Происшествия, Фото:
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