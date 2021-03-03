В Бурятии произошла целая череда инцидентов, когда спасателям пришлось вскрывать квартиры
В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС рассказали о недавних случаях, когда спасатели приходили на помощь людям, вскрывая двери и пробираясь через балконы.
Помогли матери двоих детей
25 февраля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступил звонок с сообщением о том, что в 6 микрорайоне Гусиноозёрска мать двоих детей не может попасть к себе в квартиру. Женщина закрыла на ключ детей, которым по 8 и 9 лет, и ушла в магазин. По дороге ключи женщина потеряла.
Спасатели оперативно выехали на вызов и помогли открыть дверной замок. Мать успешно попала в квартиру. Детям ничего не угрожало.
Соседи увидели лежащего человека
На следующий день, 26 февраля, полиция в том же Гусиноозёрске вызвала спасателей для вскрытия квартиры. Через окно первого этажа соседи увидели, что на полу лежит и не двигается человек. Люди вызвали участкового.
Спасатели вскрыли дверь с помощью гидравлического оборудования. В квартире они спасли 39-летнего мужчину. Он оказался жив. Его передали медикам скорой помощи.
Попали через балкон
Днём 26 февраля в Улан-Удэ требовалось срочное вскрытие квартиры для помощи человеку, которому стало плохо.
Спасатели попали на чердак и с помощью альпинистского снаряжения спустились на балкон пятого этажа. Они вскрыли окно, а затем открыли двери полицейским и медикам скорой.
«Ужасный запах»
1 марта в районе обеда от участкового уполномоченного полиции посёлка Восточный в Улан-Удэ поступило сообщение. Соседи одного из домов пожаловались на ужасный запах, доносящийся из квартиры. Дверь никто не открывал.
Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вскрыли квартиру. Здесь оказался мужчина, нуждающийся в помощи. Его передали медикам скорой помощи.
В Улан-Удэ спасатели вскрыли квартиру с ужасным запахом
Происшествия, Фото:
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