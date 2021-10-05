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Улан-удэнка, поверив в денежный подарок, передала все данные мошенникам

Улан-удэнка, поверив в денежный подарок, передала все данные мошенникам
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Поняв, что стала жертвой аферистов, девушка пыталась разжалобить их

3 октября полицию обратилась 25-летняя улан-удэнка, на которую мошенники оформили два кредита. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

20 сентября девушке в социальной сети написала неизвестная и предложила денежный подарок – пять тысяч рублей. Горожанка с радостью согласилась и для получения средств передала незнакомке номер банковской карты, затем – номер телефона и пароль, пришедший в смс-сообщениях.

Заполучив необходимые сведения, мошенница получила доступ к личному кабинету улан-удэнки в мобильном банковском приложении. Так был оформлен кредит на сумму 86 тысяч рублей. улан-удэнка, увидевшей уведомление о зачислении денег, аферистка написала, что ошибочно перевела крупную сумму и попросила вернуть 81 тысячу рублей обратно.

Девушка заподозрила, что на неё оформили кредитные обязательства. Однако, рассчитывая на снисхождение мошенницы и рассказав о жизненных трудностях, проявила легкомыслие и попросила её саму погасить займ.

«Расчувствовавшись», мошенница якобы согласилась помочь с погашением кредита, но заявила: для этого деньги полностью нужно перевести ей на банковскую карту. Поскольку банк ввиду подозрительной активности заблокировал возможность перевода сумм, девушке необходимо было перечислить средства через банкомат. Однако её остановило тёмное время суток. А утром, посоветовавшись с родственниками, она поняла, что стала жертвой мошенников.

Проехав в отделение банка, девушка закрыла взятый аферистами кредит.

Однако мошенники вновь напомнили о себе: благодаря полученным от улан-удэнки в ходе беседы паспортным данным 1 октября они оформили займ на её имя на сумму 7,5 тысяч рублей в микрофинансовой организации. Горожанка узнала об этом спустя три дня просрочки платежа и обратилась в орган внутренних дел.

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре пожилая улан-удэнка стала жертвой мошенников, поверив, что общается в соцсети с одноклассницей.

Вначале сентября в полицию Улан-Удэ обратился геймер, играющий в мобильную онлайн-игру PUBG MOBILE. Он стал жертвой мошенников при продаже своего «прокачанного» аккаунта.

Ранее улан-удэнка потеряла 15 млн рублей, вложившись в «строительство» на Кипре.
мошенничество

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