 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 сентября

06 сентября

Популярное

Полицию Улан-Удэ озаботили кражей аккаунта в онлайн-игре

Полицию Улан-Удэ озаботили кражей аккаунта в онлайн-игре
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В полицию обратился 18-летний геймер, лишившийся своего аккаунта

Вечером 6 сентября в отдел полиции №2 обратился с заявлением о мошенничестве 18-летний улан-удэнец. Молодой человек рассказал, что ранее в соцсети выставил объявление о продаже своего аккаунта в онлайн-игре. Аккаунт он оценил в 25 тысяч рублей, рассказали в МВД по Бурятии. В министерстве внутренних дел «Байкал-Daily» уточнили, что речь идёт об игре PUBG MOBILE.

В этот же день улан-удэнцу написал неизвестный и сообщил, что занимается подобного рода сделками; более того, у него есть покупатель.

Молодые люди создали общий чат, куда вошли продавец, посредник и потенциальный покупатель. В процессе переписки посредник заявил, что покупатель перевёл ему деньги и предоставил скриншот. После он потребовал ответного шага от продавца, а именно, передачи паролей и логинов от электронной почты и личных страниц в соцсетях, необходимых для доступа в аккаунт игры.

Улан-удэнцу показалось подозрительным происходящее, и он предложил собеседникам пообщаться по видеосвязи. Однако те наотрез отказались и даже обвинили покупателя в том, что именно он их обманывает.

Тогда улан-удэнец передал все логины и пароли, помог с их сменой, но обещанные деньги так и не получил. Лишившийся доступа в собственный аккаунт молодой человек обратился с заявлением в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества

Справка:

PUBG MOBILE — популярная бесплатная многопользовательская мобильная экшен-игра. На Play Market её скачали более 500 миллионов раз. Игроку необходимо участвовать в битвах на 100 игроков в классическом режиме, в режиме Payload, в стремительном командном бое насмерть 4 на 4, а также в зомби-режимах. Сражения идут на гигантских полях разного размера, с разной местностью, сменой дня, ночи и погоды. 
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнский мошенник зря понадеялся на маску
Улан-удэнский мошенник зря понадеялся на маску
Происшествия, 07.09.2021
Мошенник в маске пытался использовать чужой паспорт
В Бурятии девушка гуляла с рюкзаком конопли
В Бурятии девушка гуляла с рюкзаком конопли
Происшествия, 07.09.2021
В Селенгинском районе полицейские нашли сразу два рюкзака с наркотиками
В Бурятии столкнулись «Лексус» и мотоцикл
В Бурятии столкнулись «Лексус» и мотоцикл
Происшествия, 07.09.2021
Парень, ехавший на мотоцикле, не имеет водительских прав
Забайкалец убил приятеля во время ссоры
Забайкалец убил приятеля во время ссоры
Происшествия, 07.09.2021
Парень ударил знакомого ножом в спину
В Улан-Удэ показали, как водитель и пассажиры сбежали, бросив сбитого ребёнка
В Улан-Удэ показали, как водитель и пассажиры сбежали, бросив сбитого ребёнка
Происшествия, 07.09.2021
Сбежавшие пассажиры даже не посмотрели на лежащего на дороге мальчика
В Иркутске сиделка украла шкатулку с золотом в счёт зарплаты
В Иркутске сиделка украла шкатулку с золотом в счёт зарплаты
Происшествия, 07.09.2021
Сиделка заявила, что совершила кражу «назло»
У выпивавшего на остановке улан-удэнца нашли наркотики
У выпивавшего на остановке улан-удэнца нашли наркотики
Происшествия, 07.09.2021
Любителя наркотиков обнаружили бдительные росгвардейцы
В Бурятии «Тойота» протаранила забор
В Бурятии «Тойота» протаранила забор
Происшествия, 07.09.2021
В аварии пострадал в том числе маленький ребёнок
Пьяный улан-удэнец на угнанной машине сбил ребёнка и сбежал
Пьяный улан-удэнец на угнанной машине сбил ребёнка и сбежал
Происшествия, 07.09.2021
Сбежавших водителя и пассажиров нашли полицейские
В Улан-Удэ в горящей квартире нашли труп
В Улан-Удэ в горящей квартире нашли труп
Происшествия, 07.09.2021
Пожар произошёл в пятиэтажке на Бурводе
Улан-удэнец едва не разбил голову приставу камнем
Улан-удэнец едва не разбил голову приставу камнем
Происшествия, 07.09.2021
Инцидент произошёл возле здания мирового суда
Читинец убил женщину и бросил её тело во дворе
Читинец убил женщину и бросил её тело во дворе
Происшествия, 06.09.2021
Труп женщины обнаружили прохожие

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^