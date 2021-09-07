В полицию обратился 18-летний геймер, лишившийся своего аккаунта
Вечером 6 сентября в отдел полиции №2 обратился с заявлением о мошенничестве 18-летний улан-удэнец. Молодой человек рассказал, что ранее в соцсети выставил объявление о продаже своего аккаунта в онлайн-игре. Аккаунт он оценил в 25 тысяч рублей, рассказали в МВД по Бурятии. В министерстве внутренних дел «Байкал-Daily» уточнили, что речь идёт об игре PUBG MOBILE.
В этот же день улан-удэнцу написал неизвестный и сообщил, что занимается подобного рода сделками; более того, у него есть покупатель.
Молодые люди создали общий чат, куда вошли продавец, посредник и потенциальный покупатель. В процессе переписки посредник заявил, что покупатель перевёл ему деньги и предоставил скриншот. После он потребовал ответного шага от продавца, а именно, передачи паролей и логинов от электронной почты и личных страниц в соцсетях, необходимых для доступа в аккаунт игры.
Улан-удэнцу показалось подозрительным происходящее, и он предложил собеседникам пообщаться по видеосвязи. Однако те наотрез отказались и даже обвинили покупателя в том, что именно он их обманывает.
Тогда улан-удэнец передал все логины и пароли, помог с их сменой, но обещанные деньги так и не получил. Лишившийся доступа в собственный аккаунт молодой человек обратился с заявлением в полицию.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества
Справка:
PUBG MOBILE — популярная бесплатная многопользовательская мобильная экшен-игра. На Play Market её скачали более 500 миллионов раз. Игроку необходимо участвовать в битвах на 100 игроков в классическом режиме, в режиме Payload, в стремительном командном бое насмерть 4 на 4, а также в зомби-режимах. Сражения идут на гигантских полях разного размера, с разной местностью, сменой дня, ночи и погоды.
Полицию Улан-Удэ озаботили кражей аккаунта в онлайн-игре
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мошенник в маске пытался использовать чужой паспорт
В Селенгинском районе полицейские нашли сразу два рюкзака с наркотиками
Тело женщины обнаружила соседка
Парень, ехавший на мотоцикле, не имеет водительских прав
Парень ударил знакомого ножом в спину
Сбежавшие пассажиры даже не посмотрели на лежащего на дороге мальчика
Сиделка заявила, что совершила кражу «назло»
Любителя наркотиков обнаружили бдительные росгвардейцы
В аварии пострадал в том числе маленький ребёнок
Сбежавших водителя и пассажиров нашли полицейские
Пожар произошёл в пятиэтажке на Бурводе
Пострадали два человека
Инцидент произошёл возле здания мирового суда
Происшествия, 06.09.2021
Материалы направлены в полицию
Происшествия, 06.09.2021
Труп женщины обнаружили прохожие