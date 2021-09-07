Полицию Улан-Удэ озаботили кражей аккаунта в онлайн-игре

В полицию обратился 18-летний геймер, лишившийся своего аккаунта



Вечером 6 сентября в отдел полиции №2 обратился с заявлением о мошенничестве 18-летний улан-удэнец. Молодой человек рассказал, что ранее в соцсети выставил объявление о продаже своего аккаунта в онлайн-игре. Аккаунт он оценил в 25 тысяч рублей, рассказали в МВД по Бурятии. В министерстве внутренних дел «Байкал-Daily» уточнили, что речь идёт об игре PUBG MOBILE.



В этот же день улан-удэнцу написал неизвестный и сообщил, что занимается подобного рода сделками; более того, у него есть покупатель.



Молодые люди создали общий чат, куда вошли продавец, посредник и потенциальный покупатель. В процессе переписки посредник заявил, что покупатель перевёл ему деньги и предоставил скриншот. После он потребовал ответного шага от продавца, а именно, передачи паролей и логинов от электронной почты и личных страниц в соцсетях, необходимых для доступа в аккаунт игры.



Улан-удэнцу показалось подозрительным происходящее, и он предложил собеседникам пообщаться по видеосвязи. Однако те наотрез отказались и даже обвинили покупателя в том, что именно он их обманывает.



Тогда улан-удэнец передал все логины и пароли, помог с их сменой, но обещанные деньги так и не получил. Лишившийся доступа в собственный аккаунт молодой человек обратился с заявлением в полицию.



В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества



Справка:



PUBG MOBILE — популярная бесплатная многопользовательская мобильная экшен-игра. На Play Market её скачали более 500 миллионов раз. Игроку необходимо участвовать в битвах на 100 игроков в классическом режиме, в режиме Payload, в стремительном командном бое насмерть 4 на 4, а также в зомби-режимах. Сражения идут на гигантских полях разного размера, с разной местностью, сменой дня, ночи и погоды.

