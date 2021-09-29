Пенсионерка выполнила требования аферистов в переписке в соцсети
С банковского счёта 63-летней улан-удэнки украли более 60 тысяч рублей.
Днём женщине в популярной социальной сети пришло сообщение от, якобы, одноклассницы. В переписке собеседница рассказала горожанке о том, что она может получить компенсацию на реабилитацию после перенесённого заболевания.
Ничего не подозревающая пенсионерка сообщила собеседнице свой номер телефона, думая, что общается с одноклассницей. Затем ей поступило указание написать номер своей банковской карты и CVC-код на обороте. Пенсионерка отправила данные, и спустя несколько минут произошло хищение средств со счёта.
Установлено, что сообщения были отправлены с поддельной страницы-двойника.
Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание лиц, причастных к преступлению, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мошенник обманул улан-удэнку, прикинувшись её одноклассницей
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Юноша шёл не по «зебре»
Пенсионерка выполнила требования аферистов в переписке в соцсети
Легковушка из Бурятии влетела в «КамАЗ»
Водителя привлекли к административной ответственности благодаря видео из соцсетей
В суд направлены семь исков
Пострадавшую с травмами госпитализировали
Возгорание произошло днём
Убийством окончилась ссора
Возвращать кредит девушка не планировала
Соседний Забайкальский край также вошёл в пятёрку
Женщина в очередной раз попалась на пьяной езде
Грабитель снял со старушки серьги с рубином
У погибшего студента-практиканта осталась беременная невеста
Спасательная операция развернулась в тункинских лесах
Пожар произошёл этой ночью