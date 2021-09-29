Мошенник обманул улан-удэнку, прикинувшись её одноклассницей

Пенсионерка выполнила требования аферистов в переписке в соцсети



С банковского счёта 63-летней улан-удэнки украли более 60 тысяч рублей.



Днём женщине в популярной социальной сети пришло сообщение от, якобы, одноклассницы. В переписке собеседница рассказала горожанке о том, что она может получить компенсацию на реабилитацию после перенесённого заболевания.



Ничего не подозревающая пенсионерка сообщила собеседнице свой номер телефона, думая, что общается с одноклассницей. Затем ей поступило указание написать номер своей банковской карты и CVC-код на обороте. Пенсионерка отправила данные, и спустя несколько минут произошло хищение средств со счёта.



Установлено, что сообщения были отправлены с поддельной страницы-двойника.



Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание лиц, причастных к преступлению, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

