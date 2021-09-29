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Мошенник обманул улан-удэнку, прикинувшись её одноклассницей

Мошенник обманул улан-удэнку, прикинувшись её одноклассницей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пенсионерка выполнила требования аферистов в переписке в соцсети

С банковского счёта 63-летней улан-удэнки украли более 60 тысяч рублей.

Днём женщине в популярной социальной сети пришло сообщение от, якобы, одноклассницы. В переписке собеседница рассказала горожанке о том, что она может получить компенсацию на реабилитацию после перенесённого заболевания.

Ничего не подозревающая пенсионерка сообщила собеседнице свой номер телефона, думая, что общается с одноклассницей. Затем ей поступило указание написать номер своей банковской карты и CVC-код на обороте. Пенсионерка отправила данные, и спустя несколько минут произошло хищение средств со счёта.

Установлено, что сообщения были отправлены с поддельной страницы-двойника.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание лиц, причастных к преступлению, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
мошенничество

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