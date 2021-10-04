В Улан-Удэ трамвай «Львёнок» сошёл с рельсов

Сегодня утром в Улан-Удэ сошёл с рельсов трамвай «Львёнок», следовавший по маршруту №4. Инцидент произошёл в районе ЛВРЗ, видео появилось в паблике crimburyatia.
«Львёнок» сошёл с рельсов на повороте.
- При проезде вагона по автоматическому стрелочному переводу произошло срабатывание перевода под вагоном. В результате, чего произошёл сход второй тележки. В данный момент движение трамвая восстановлено, вагон направлен в депо на осмотр, - сообщили в МУП «Управление трамвая».
Точная причина срабатывания стрелочного перевода и схода вагона выясняется.
Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня утром на проспекте Строителей из-за микроавтобуса, который занесло на рельсы, встало движение трамваев. По словам очевидцев, в пробку выстроились пять вагонов.