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В Улан-Удэ трамвай «Львёнок» сошёл с рельсов

В Улан-Удэ трамвай «Львёнок» сошёл с рельсов
Происшествия,  Фото:crimburyatia
Трамвай неудачно прошёл поворот

Сегодня утром в Улан-Удэ сошёл с рельсов трамвай «Львёнок», следовавший по маршруту №4. Инцидент произошёл в районе ЛВРЗ, видео появилось в паблике crimburyatia.

видео - crimburyatia

«Львёнок» сошёл с рельсов на повороте.

- При проезде вагона по автоматическому стрелочному переводу произошло срабатывание перевода под вагоном. В результате, чего произошёл сход второй тележки. В данный момент движение трамвая восстановлено, вагон направлен в депо на осмотр, - сообщили в МУП «Управление трамвая».

Точная причина срабатывания стрелочного перевода и схода вагона выясняется.

Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня утром на проспекте Строителей из-за микроавтобуса, который занесло на рельсы, встало движение трамваев. По словам очевидцев, в пробку выстроились пять вагонов.
трамвай

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