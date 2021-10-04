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В Улан-Удэ образовалась трамвайная пробка

В Улан-Удэ образовалась трамвайная пробка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Движение трамваев парализовал микроавтобус

Сегодня утром на проспекте Строителей в Улан-Удэ произошла авария, вызвавшая остановку трамвайного движения. Судя по всему, микроавтобус занесло на трамвайные рельсы.

В результате происшествия микроавтобус перекрыл дорогу трамваям. Уже образовалась пробка из пяти вагонов, рассказал «Байкал-Daily» очевидец.


«Только что проехал. В сторону БСМП по одной полосе едут. На левой эвакуатор, скоро микрик погрузит», - сообщил подписчик паблика ves_ulan_ude_.

На месте сейчас работает эвакуатор, который убирает повреждённый микроавтобус с путей.


ДТП трамвай

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