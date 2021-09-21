В Бурятии погиб водитель загоревшегося мотоцикла

Около 20 часов 20 сентября в Заиграевском районе Бурятии произошло трагическое ДТП – погиб 35-летний водитель мотоцикла. Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют обстоятельства аварии.
По предварительным данным, в посёлке Заиграево водитель мотоцикла «Урал» не справился с управлением и врезался в препятствие. После этого мотоцикл загорелся, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Водитель скончался на месте происшествия.
Подписчица Instagram-паблика ves_ulan_ude_ рассказала, что в момент аварии были очевидцы, но никто не рискнул помочь мужчине.
В тот же день, несколькими часами ранее, в Улан-Удэ также произошло ДТП с участием мотоциклиста. Тут, к счастью, без летального исхода. Авария произошла на Шефском подъёме.
Водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем «Хонда». После чего мотоцикл откинуло на обочину, где он врезался в камень и перевернулся. Байкера госпитализировали в больницу.
- Прав управления мотоциклом у него нет, - уточнили в Госавтоинспекции по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельные ДТП с мотоциклистами в Бурятии произошли 11 и 12 сентября. Обоим погибшим было по 24 года.