Обоим погибшим было всего по 24 года
В субботу и воскресенье в Бурятии зарегистрировано 40 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе два ДТП с участием мотоциклов. В обоих случаях молодые водители мототранспорта погибли, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 11 сентября в Тункинском районе погиб 24-летний парень, ехавший на мотоцикле «Ямаха». Смертельным для него стал наезд на корову. Произошло это на автодороге «Култук – Монды» в километре от села Зун-Мурино.
Молодой человек от полученных травм скончался на месте происшествия.
В воскресенье, 12 сентября, смертельное ДТП произошло также в Заиграевском районе.
Около 11.30 часов 24-летний водитель мотоцикла «Кавасаки», следуя со стороны посёлка Заиграево в направлении села Новая Брянь, врезался в стоящий автомобиль «Тойота Хариер».
Мотоциклист с тяжёлыми травмами был госпитализирован в больницу, где ночью скончался.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее смертельное ДТП, унёсшее жизнь мотоциклиста, было зафиксировано 9 сентября. В Кабанском районе в столкновении с внедорожником скончался 34-летний мужчина.
2 сентября в Улан-Удэ погиб 22-летний молодой человек. Он на мотоцикле «Рейсер» врезался в бетонное ограждение.
В Бурятии в выходные разбились два мотоциклиста
Происшествия, Фото:
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