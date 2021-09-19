В Бурятии пенсионерку спасли на пожаре соседи









- В результате пожара уничтожены два кресла, обгорели стены. Благодаря самоотверженным и грамотным действиям граждан удалось избежать гибели человека и уничтожения жилого дома, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Предположительно, причиной пожара могло послужить короткое замыкание электрооборудования. - В результате пожара уничтожены два кресла, обгорели стены. Благодаря самоотверженным и грамотным действиям граждан удалось избежать гибели человека и уничтожения жилого дома, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Предположительно, причиной пожара могло послужить короткое замыкание электрооборудования.









Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 14 сентября в Бичуре росгвардейцы



12 сентября в городе Гусиноозёрск на пожаре в многоквартирном доме

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 14 сентября в Бичуре росгвардейцы спасли на пожаре двух жильцов , которые спасли и не знали о возгорании.12 сентября в городе Гусиноозёрск на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина, приехавший в командировку из Омска . Один из его коллег сумел выбраться наружу через балкон, третий мужчина получил тяжёлые ожоги, так как пытался спастись через дверь, но безуспешно.

В субботу, 18 сентября, произошёл пожар в квартире двухквартирного жилого дома в селе Большая Речка Кабанского района Бурятии.До прибытия пожарных соседи спасли из горящего дома 85-летнюю женщину. Они же сами ликвидировали возгорание.