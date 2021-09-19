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В Бурятии пенсионерку спасли на пожаре соседи

В Бурятии пенсионерку спасли на пожаре соседи
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
В квартире сильно обгорели стены

В субботу, 18 сентября, произошёл пожар в квартире двухквартирного жилого дома в селе Большая Речка Кабанского района Бурятии.

До прибытия пожарных соседи спасли из горящего дома 85-летнюю женщину. Они же сами ликвидировали возгорание.

 

- В результате пожара уничтожены два кресла, обгорели стены. Благодаря самоотверженным и грамотным действиям граждан удалось избежать гибели человека и уничтожения жилого дома, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Предположительно, причиной пожара могло послужить короткое замыкание электрооборудования.



Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 14 сентября в Бичуре росгвардейцы спасли на пожаре двух жильцов, которые спасли и не знали о возгорании.

12 сентября в городе Гусиноозёрск на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина, приехавший в командировку из Омска. Один из его коллег сумел выбраться наружу через балкон, третий мужчина получил тяжёлые ожоги, так как пытался спастись через дверь, но безуспешно. 
пожар спасение

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