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В Бурятии на пожаре погиб мужчина, приехавший в командировку

В Бурятии на пожаре погиб мужчина, приехавший в командировку
Происшествия,  Фото:"Селенга-инфо"
Коллега погибшего мужчины получил сильные ожоги

12 сентября в городе Гусиноозёрск в Бурятии на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 14:44. Горела квартира в доме в 6 микрорайоне города.

На место выехали пять пожарных и две единицы техники. Подробности трагедии приводятся в группе «Селенга-инфо».

По предварительной информации, в загоревшейся квартире находились трое мужчин, приехавшие из Омска. Они прибыли в Бурятию в командировку, предположительно, целью их визита была Гусиноозёрская ГРЭС.

В момент возгорания мужчины спали. Один из них проснулся и начал будить остальных. Однако одного из коллег разбудить не удалось, он погиб на месте.

Второй мужчина проснулся, но он не смог выбраться, так как входная дверь была закрыта. Сейчас пострадавший находится в тяжёлом состоянии в местной больнице, по предварительной информации, у него ожоги 85% тела.

Выбраться из огня смог только один мужчина. Он вылез через балкон по железным решёткам.

Предварительно, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. 
пожар смерть

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