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В Бурятии росгвардейцы спасли людей на пожаре

В Бурятии росгвардейцы спасли людей на пожаре
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Пожар произошёл, когда жильцы спали

Сегодня ночью патрулировавшие улицы села Бичура сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии услышали подозрительные звуки, похожие на треск горящего шифера. Проехав дальше по улице, росгвардейцы заметили, что горит кровля одноэтажного жилого дома.

Сразу же вызвав пожарных, группа задержания приступила к поиску и спасению людей из задымлённого дома. В четырёхквартирном жилом доме в двух квартирах никто не проживал, на двери ещё одной снаружи висел замок, а четвёртая была заперта изнутри на засов.

Так как на стуки и крики изнутри никто не отзывался, росгвардейцы приняли решение выломать дверь, чтобы спасти находящихся внутри. Зайдя в квартиру, сотрудники обнаружили там двух спящих – мужчину и женщину.

Росгвардейцы вывели жильцов на улицу и помогли вынести из квартиры часть имущества.

Затем наряд вневедомственной охраны оповестил жителей соседних домов о пожаре и организовал беспрепятственный проезд к дому пожарных. Пожарные ликвидировали возгорание, сообщили в Росгвардии по Бурятии. 
Росгвардия пожар спасение

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