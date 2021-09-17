В Бурятии отрубивший племяннице пальцы мужчина получил срок

Своей вины покалечивший ребёнка мужчина так и не признал
В Бурятии вынесен приговор 47-летнему мужчине, который топором отрубил пятилетней племяннице два пальца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», эта нашумевшая история произошла в конце лета 2020 года. С утра пятилетнюю девочку её отец и дядя взяли на покос в местность неподалеку от села Покровка Прибайкальского района.
В течение дня взрослые выпивали. Вечером, когда брат отлучился домой, дядя дал племяннице свой планшет. Девочка стала играть с ним, а позже случайно уронила его.
Пьяный мужчина, полагая, что девочка сломала его, стал угрожать убить ребёнка. А затем схватил племянницу за руку, положил её кисть на бревно и, удерживая, нанес по ней удар топором.
Раненую малышку мужчина привёл домой и оставил в ограде дома. Увидев заплаканную дочь и окровавленную руку дочери, родители вызвали скорую помощь. Девочку доставили в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ, где врачам удалось пришить отрубленные пальцы.
Покалечивший ребёнка дядя сперва спрятался в лесу, но затем вернулся месту происшествия, где его задержали сотрудники полиции.
На допросах и при предъявлении обвинения мужчина вину не признал и настаивал, что произошёл несчастный случай.
- Расследование осложнялось тем, что родные воздействовали на ребёнка в пользу обвиняемого. Однако в ходе проведённого расследования собраны достаточные доказательства, подтверждающие вину мужчины. В том числе проведено более десятка различных экспертиз и исследований, - сообщили в следственном управлении.
Мужчина признан виновным по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия».
Приговором суда ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Отметим, в те дни пострадавшую девочку и её маму в больнице в те дни навещал лично и.о. руководителя следственного управления Сергей Базаров. Детский омбудсмен Бурятии Наталья Ганькина съездила в Прибайкальский район, к семье девочки. Никаких особых проблем она во время визита не увидела. Другие дети в этой семье опрятно одеты, у них есть вещи первой необходимости, в доме есть продукты питания. «Дети контактные, не испуганные», - поделилась тогда Ганькина.
В Бурятии отрубивший племяннице пальцы мужчина получил срок
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Своей вины покалечивший ребёнка мужчина так и не признал
Наезд произошёл на бульваре Карла Маркса
Вор отправился в колонию строгого режима
Пострадавшему водителю 70 лет
Из-за действий инженера по лесопользованию произошла незаконная рубка
Они получили 16 и 10 лет колонии
Пятиклассник попал в больницу
Инцидент произошёл на Верхней Берёзовке
Жертвой мошенников стала учительница
Преступник пришёл в торговую точку, вооружившись ножом
Убийца уснул возле тела жертвы
Наркотические «заготовки» мужчина хранил вместе с маринованными огурцами и помидорами
Дотла сгорел только сарай
Он получил 11 лет колонии
Наезд на пешехода произошёл на улице Гагарина