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В Бурятии отрубивший племяннице пальцы мужчина получил срок

В Бурятии отрубивший племяннице пальцы мужчина получил срок
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Своей вины покалечивший ребёнка мужчина так и не признал

В Бурятии вынесен приговор 47-летнему мужчине, который топором отрубил пятилетней племяннице два пальца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», эта нашумевшая история произошла в конце лета 2020 года. С утра пятилетнюю девочку её отец и дядя взяли на покос в местность неподалеку от села Покровка Прибайкальского района.

В течение дня взрослые выпивали. Вечером, когда брат отлучился домой, дядя дал племяннице свой планшет. Девочка стала играть с ним, а позже случайно уронила его.

Пьяный мужчина, полагая, что девочка сломала его, стал угрожать убить ребёнка. А затем схватил племянницу за руку, положил её кисть на бревно и, удерживая, нанес по ней удар топором.

Раненую малышку мужчина привёл домой и оставил в ограде дома. Увидев заплаканную дочь и окровавленную руку дочери, родители вызвали скорую помощь. Девочку доставили в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ, где врачам удалось пришить отрубленные пальцы.

Покалечивший ребёнка дядя сперва спрятался в лесу, но затем вернулся месту происшествия, где его задержали сотрудники полиции.

На допросах и при предъявлении обвинения мужчина вину не признал и настаивал, что произошёл несчастный случай.

- Расследование осложнялось тем, что родные воздействовали на ребёнка в пользу обвиняемого. Однако в ходе проведённого расследования собраны достаточные доказательства, подтверждающие вину мужчины. В том числе проведено более десятка различных экспертиз и исследований, - сообщили в следственном управлении.

Мужчина признан виновным по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Отметим, в те дни пострадавшую девочку и её маму в больнице в те дни навещал лично и.о. руководителя следственного управления Сергей Базаров. Детский омбудсмен Бурятии Наталья Ганькина съездила в Прибайкальский район, к семье девочки. Никаких особых проблем она во время визита не увидела. Другие дети в этой семье опрятно одеты, у них есть вещи первой необходимости, в доме есть продукты питания. «Дети контактные, не испуганные», - поделилась тогда Ганькина.

умышленное причинение среднего вреда здоровью

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