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В Бурятии окажут помощь семье девочки с отрубленными пальцами

В Бурятии окажут помощь семье девочки с отрубленными пальцами
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Семью девочки, которой отрубили пальцы топором, посетила детский омбудсмен Бурятии

2 сентября уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина посетила семью девочки из Прибайкальского района, которая стала жертвой нападения своего дяди. Как сообщал «Байкал-Daily», пятилетняя девочка уронила телефон дяди, за что он приказал ей положить руку на пень и отрубил топором два пальца.

По словам Натальи Ганькиной, одной из задач визита было оценить условия проживания многодетной семьи. Пока мама пострадавшей малышки находится с ней в больнице, другие дети живут у тёти. Они опрятно одеты, есть вещи первой необходимости, продукты питания. «Дети контактные, не испуганные», - поделилась детский омбудсмен.

Также Наталья Ганькина встретилась с родным отцом детей и рассказала, что он поддерживает связь и с детишками, и с их мамой.

По итогам выезда в семью Ганькина провела совещание с представителями подразделения и комиссии по делам несовершеннолетних, органов социальной защиты, районной администрации и районной больницы.

- Мы рассмотрели все возможные варианты оказания помощи семье. Принято решение поддержать семью школьными принадлежностями в рамках акции «Помоги собрать ребёнка в школу», рассмотреть возможность восстановления выплаты субсидии за электроэнергию, заключения с семьей социального контракта, - сообщила она.

Будет проведён «детальный анализ причин и условий возникновения данной ситуации для выработки дальнейших системных мер», поделилась детский омбудсмен. Данное происшествие рассмотрят на ближайшем заседании республиканской комиссии комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в правительстве Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне врачи рассказали о состоянии девочки, которая сейчас лечится в детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ. Ей провели операцию.

- Конечно, травма тяжёлая. Ребёнок сильно не плакал. Мама плакала, но адекватно реагировала на ситуацию, все понимает. Ребёнок чувствует себя удовлетворительно. Само собой, напугана. Мало разговаривает, хотя мама говорит, что ребёнок общительный, - рассказывал врач.

Накануне девочку и её маму в больнице навестил и.о. руководителя следственного управления Сергей Базаров.

помощь травмы
 
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