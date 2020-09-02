В Бурятии следователи подарили девочке с отрубленными пальцами куклу

Сегодня, 2 сентября и.о. руководителя следственного управления Сергей Базаров навестил в детской республиканской клинической больнице пятилетнюю девочку из Прибайкальского района, которой дядя топором отрубил пальцы.
Сотрудники следственного управления приобрели для ребёнка куклу, сладости и предметы обихода, которые мама девочки второпях не успела взять из дома. Сергей Базаров, переживая за состояние малышки, лично отправился в больницу, где передал девочке купленные вещи, расспросил о самочувствии и пожелал ребёнку скорейшего выздоровления и исцеления. Также и.о. руководителя следственного управления пообщался с лечащим врачом девочки, уточнил прогнозы по восстановлению и тактике лечения.
- Поблагодарив врача за внимательное и чуткое отношение к маленькому пациенту, Сергей Базаров попрощался с девочкой и ее мамой, настояв на том, чтобы, в случае необходимости, они немедленно обращались к нему за помощью, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 31 августа 47-летний мужчина напал на пятилетнюю племянницу, которая случайно уронила и разбила его телефон. Мужчина приказал девочке положить ладонь на пень, схватил топор и отрубил два пальца ребёнку. После этого он сбежал в лес, однако позже был задержан.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия».