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В Улан-Удэ эвакуировали людей из здания правительства

В Улан-Удэ эвакуировали людей из здания правительства
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Подъезды к правительственным зданиям были перекрыты

В Улан-Удэ эвакуировали находящихся в правительстве Бурятии людей. Источник «Байкал-Daily» сообщил, что на место выехали оперативные службы. Был обнаружен подозрительный бесхозный предмет.

Речь идёт о здании по улице Ленина 54, которое находится за памятником Ленину и где размещены правительство и мэрия.

- В правительственном здании по улице Ленина, 54 нашли бесхозную сумку. Территория оцеплена, сотрудники эвакуированы. На месте работают спасательные службы. Все обстоятельства происшествия выясняются, - сообщается в аккаунте канала «Тивиком» в Instagram.

В своём Telegram-канала журналистка Евгения Балтатарова отмечает, что площадь Советов оцеплена, людей разворачивают, подъезды к правительственным зданиям перекрыты. Позже она сообщила, что оцепление уже сняли, и люди возвращаются на свои рабочие места.

Как сообщал «Байкал-Daily», в январе 2019 года эвакуировали сотрудников из здания республиканского правительства и Народного Хурала. Тогда была перекрыта часть центра в районе Главпочтамта.

В сентябре 2017-го Улан-Удэ «стоял на ушах» из-за массовой эвакуации людей. В правоохранительные органы поступили сообщения о взрывных устройствах, заложенных на крупных объектах. В результате были срочно оцеплены несколько школ, детсадов, практически все крупные торговые центры, эвакуированы железнодорожный и автовокзал, «Абсолют» и др. Также эвакуация была произведена в том же здании на площади Советов, где размещены правительство Бурятии и мэрия Улан-Удэ. Как выяснилось, в приёмную руководителя администрации города поступило анонимное сообщение о том, что в здании якобы заложена бомба. Чиновники тогда простояли на улице почти весь обеденный перерыв. 


эвакуация

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