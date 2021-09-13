Подъезды к правительственным зданиям были перекрыты
В Улан-Удэ эвакуировали находящихся в правительстве Бурятии людей. Источник «Байкал-Daily» сообщил, что на место выехали оперативные службы. Был обнаружен подозрительный бесхозный предмет.
Речь идёт о здании по улице Ленина 54, которое находится за памятником Ленину и где размещены правительство и мэрия.
- В правительственном здании по улице Ленина, 54 нашли бесхозную сумку. Территория оцеплена, сотрудники эвакуированы. На месте работают спасательные службы. Все обстоятельства происшествия выясняются, - сообщается в аккаунте канала «Тивиком» в Instagram.
В своём Telegram-канала журналистка Евгения Балтатарова отмечает, что площадь Советов оцеплена, людей разворачивают, подъезды к правительственным зданиям перекрыты. Позже она сообщила, что оцепление уже сняли, и люди возвращаются на свои рабочие места.
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе 2019 года эвакуировали сотрудников из здания республиканского правительства и Народного Хурала. Тогда была перекрыта часть центра в районе Главпочтамта.
В сентябре 2017-го Улан-Удэ «стоял на ушах» из-за массовой эвакуации людей. В правоохранительные органы поступили сообщения о взрывных устройствах, заложенных на крупных объектах. В результате были срочно оцеплены несколько школ, детсадов, практически все крупные торговые центры, эвакуированы железнодорожный и автовокзал, «Абсолют» и др. Также эвакуация была произведена в том же здании на площади Советов, где размещены правительство Бурятии и мэрия Улан-Удэ. Как выяснилось, в приёмную руководителя администрации города поступило анонимное сообщение о том, что в здании якобы заложена бомба. Чиновники тогда простояли на улице почти весь обеденный перерыв.
В Улан-Удэ эвакуировали людей из здания правительства
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Водитель не был пристёгнут
Коллега погибшего мужчины получил сильные ожоги
Осуждённый сбежал ещё в июне
Мужчина нашёл кошелёк в такси
Самолёт полностью разрушен
Возможно, деревья уничтожили ради вида на рекламные щиты
Ссора, приведшая к трагедии, вспыхнула из-за незначительного повода
По подозрению в краже задержан житель Чечни
Под окнами жилых домов дралась большая компания молодых людей
В пользу женщины взыскана компенсация морального вреда - 250 тысяч рублей
Убийство произошло во время застолья
Обвиняемые будут находиться под стражей как минимум до 6 ноября
Обоим погибшим было всего по 24 года
Погибли четыре человека
Происшествия, 12.09.2021
Пожар произошёл ночью