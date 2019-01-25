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Очевидцы сообщили о заложенной бомбе в центре Улан-Удэ

Очевидцы сообщили о заложенной бомбе в центре Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Соцсети
Центр города перекрыли, на месте работают оперативные службы

Сегодня утром центр Улан-Удэ оказался перекрыт. По словам очевидцев, все оперативные службы, в том числе пожарные машины приехали на площадь Советов. Машины, проезжавшие через центр города, разворачивали, водителей же автомобилей, которые припарковались здесь, просили выйти из машины и отойти подальше.

Горожане в соцсетях и мессенджерах начали распространять информацию и спрашивать друг у друга, что же происходит в центре столицы Бурятии. 



- На Главпочтамте не запускают и не выпускают народ. Говорят, заложили бомбу. И что самое интересное, никого из руководства почтамта нет в фойе, где стоит народ. Люди возмущаются, а охранник стоит, ничего толком объяснить не может, говорит просто - нельзя и всё, - пишут они в популярном паблике «Аноним 03» в соцсети.

- С машины попросили выйти подальше, сказали не учения, что заминировано здание, - сообщил ещё один очевидец.


Пока никакой информации об оцеплении площади Советов у пресс-служб различных ведомств нет.  

По сведениям «Байкал-Dailу», также эвакуировали здание республиканского правительства и Народного Хурала.

- Нам сказали, что здание заминировали и отпустили всех домой, - уточняет наш источник.
угроза взрыва эвакуация
 
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