Очевидцы сообщили о заложенной бомбе в центре Улан-Удэ













По сведениям «Байкал-Dailу», также эвакуировали здание республиканского правительства и Народного Хурала.





- Нам сказали, что здание заминировали и отпустили всех домой, - уточняет наш источник.

Сегодня утром центр Улан-Удэ оказался перекрыт. По словам очевидцев, все оперативные службы, в том числе пожарные машины приехали на площадь Советов. Машины, проезжавшие через центр города, разворачивали, водителей же автомобилей, которые припарковались здесь, просили выйти из машины и отойти подальше.Горожане в соцсетях и мессенджерах начали распространять информацию и спрашивать друг у друга, что же происходит в центре столицы Бурятии.- На Главпочтамте не запускают и не выпускают народ. Говорят, заложили бомбу. И что самое интересное, никого из руководства почтамта нет в фойе, где стоит народ. Люди возмущаются, а охранник стоит, ничего толком объяснить не может, говорит просто - нельзя и всё, - пишут они в популярном паблике «Аноним 03» в соцсети.- С машины попросили выйти подальше, сказали не учения, что заминировано здание, - сообщил ещё один очевидец.Пока никакой информации об оцеплении площади Советов у пресс-служб различных ведомств нет.