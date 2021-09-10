Машинист проехал на запрещающий сигнал светофора
В Бурятии уволенный из «РЖД» машинист не смог добиться восстановления на работе.
6 сентября судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии оставила без изменения решение Северобайкальского городского суда о признании увольнения незаконным. Бывший машинист пытался восстановиться на работе, а также требовал среднемесячную заработную плату за вынужденный прогул.
Мужчина работал машинистом электровоза. Он был уволен в мае 2021 года по подпункту «д» пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ «Однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, если это нарушение заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий (несчастный случай на производстве)».
- Мужчина, управляя 9 марта на железнодорожной станции Северобайкальск электровозом, нарушил требования охраны труда. Отвлёкшись, он проехал на запрещающий сигнал светофора М49, в то время как по соседнему пути на разрешающий сигнал светофора следовал другой тепловоз. Машинист последнего, заметив, что коллега не принимает мер к снижению скорости и остановке, произвёл экстренную остановку тепловоза, в результате чего предотвратил столкновение двух локомотивов, - сообщили в Верховном суде Бурятии.
Суд, рассмотрев иск уволенного железнодорожника, пришёл к мнению, что работодатель произвёл увольнение законно и обоснованно.
При рассмотрении апелляционной жалобы бывшего работника «РЖД» судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда республики согласилась с такими выводами суда первой инстанции.
В Бурятии машинист едва не допустил столкновения тепловозов
Происшествия, Фото:
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