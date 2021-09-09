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В Чите пенсионера избили и ограбили на улице

В Чите пенсионера избили и ограбили на улице
Происшествия, 
Грабитель вытащил из кармана портмоне

В Чите в отдел полиции обратился 72-летний местный житель и сообщил о совершенном преступлении. Днём к нему на улице подошёл незнакомец, нанёс побои и вытащил из кармана портмоне. В портмоне были десять тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 45-летний читинец. От него получены признательные показания.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

грабеж

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