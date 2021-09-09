В Чите пенсионера избили и ограбили на улице

Грабитель вытащил из кармана портмоне



В Чите в отдел полиции обратился 72-летний местный житель и сообщил о совершенном преступлении. Днём к нему на улице подошёл незнакомец, нанёс побои и вытащил из кармана портмоне. В портмоне были десять тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 45-летний читинец. От него получены признательные показания.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.



