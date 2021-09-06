Насильника поймали спустя два месяца
В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Братского района, который напал на 18-летнюю девушку в подъезде и надругался над ней.
- По версии следствия, ночью 20 декабря 2020 года мужчина в подъезде дома на улице Александра Невского, подкараулил 18-летнюю девушку, возвращавшуюся с работы. Угрожая убийством, он совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера, а затем похитил её личные вещи и скрылся, - сообщает СУ СКР по Иркутской области.
Потерпевшая описала мужчину, полицейские составили его фоторобот. Спустя два месяца подозреваемый был задержан. Им оказался житель Вихоревки, ранее неоднократно судимый.
Он обвиняется по статьям «Насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством», «Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья».
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Иркутске будут судить мужчину, надругавшегося над девушкой в подъезде
Происшествия, Фото:
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