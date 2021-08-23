В выходные на дорогах Бурятии погибли три человека

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Один из погибших не был пристёгнут



В выходные в Бурятии произошло три смертельных ДТП, сообщили в республиканском УГИБДД.



В субботу днём в Еравнинском районе погиб 46-летний водитель «Тойоты Ипсум». На автодороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита» в 1,5 км от села Усть-Эгита автомобиль опрокинулся. Водитель получил смертельную травму.



Известно, что мужчина не имел водительских прав.



По предварительным данным, он не был пристёгнут ремнём безопасности.



Вечером смертельное ДТП произошло в Селенгинском районе. Автомобиль «Тойота Надя», следовавший со стороны села Гусиное озеро в направлении Гусиноозёрска, съехал с дороги и опрокинулся.



Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. 57-летний пассажир с травмами доставлен в больницу.



В воскресенье трагедия произошла в Кабанском районе ранним утром, в 5.30 часов утра.



Ехавший по федеральной трассе «Байкал» автомобиль «Тойота Витц» вблизи станции Мишиха врезался в стоящий на обочине грузовик «Хино». В страшном столкновении погибла 52-летняя пассажирка, супруга 54-летнего водителя. Женщина скончалась до приезда «скорой». Её мужа увезли в больницу с травмами.



- По предварительным данным, водитель уснул за рулём, - уточнили в Госавтоинспекции по Бурятии.



За два выходных дня на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 817 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 32 пьяных водителя, ещё семь человек – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, а ещё семь – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.





