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МВД Бурятии опубликовало ориентировки на сбежавших осуждённых

МВД Бурятии опубликовало ориентировки на сбежавших осуждённых
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Введён оперативный план «Сирена»

В Улан-Удэ и девяти районах Бурятии введён оперативный план «Сирена», предусматривающий задержание особо опасных преступников.

В настоящий момент по линии МВД Бурятии разосланы ориентировки на семь преступников, сбежавших из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня совершили побег что 21 августа совершен побег из республиканского психоневрологического диспансера, где проходят принудительное лечение осужденные. Пострадал санитар психдиспансера, ему нанесены поверхностные раны, сейчас находится дома.

На место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координации действий правоохранительных органов на место прибыло руководство МВД Бурятии, кроме того, в учреждение выехала министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

- Местных жителей просим проявлять бдительность и следить за детьми, - обратился к жителям Бурятии глава республики Алексей Цыденов.

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова сообщила, что по словам министра МВД РБ статьи у сбежавших достаточно тяжёлые.

- Они спустились со второго этажа по простыням. Охраны не было, на посту дежурил санитар, который в случае ЧС использовал дежурную кнопку. На сегодняшний момент ситуация взята под контроль министром МВД РБ О.Ф.Кудиновым. В регионе объявлена операция «Сирена», будьте бдительны! Ситуацию держу на контроле, буду информировать! - написала на своей странице в Facebook Юлия Жамбалова.

На сайте министерства внутренних дел Бурятии опубликовали ориентировки сбежавших Республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района. Все они жители Бурятии, один имеет инвалидность.  

1. Абрахимов Александр Гайдурович, 1979 г.р., прож. Иволгинский район, с. Нижняя Иволга, инвалид 2 группы;

2. Муханаев Жаргал Сергеевич, 1982 г.р., прож. Курумканский район, с. Алла, ранее судим, в 2021 г. по ст. 158 ч.2 УК РФ направлен на принудительное лечение;


3. Расов Александр Сергеевич, 1987 г.р., прож. Селенгинский район, с. Тохой, ранее судим, в 2021 г. по ст. 167 ч.2 УК РФ направлен на принудительное лечение;


4. Лубсанов Булат Алексеевич, 1999 г.р., прож. Джидинский район, у. Боргой, ранее судим, в 2021 г. по ст. 163 ч.1 УК РФ направлен на принудительное лечение;


5. Поспелов Василий Алексеевич, 1983 г.р., прож. Курумканский район, с. Курумкан, ранее судим, в 2021 г. по ст. 158 ч.2 УК РФ направлен на принудительное лечение;


6. Аюшеев Аламжи Батожаргалович, 1989 г.р., прож. Кижингинский район, с. Кижинга, ранее судим, в 2021 г. по ст. 158 ч.3 УК РФ направлен на принудительное лечение;


7. Найпак Валерий Владимирович, 1981 г.р., прож. г. Улан-Удэ, ранее судим, в 2020 г. по ст. 111 ч.2, УК РФ направлен на принудительное лечение.


При установлении местонахождения разыскиваемых просьба сообщить по телефонам: тел/факс 8 (30136) 4-13-71 или 102 (112).
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